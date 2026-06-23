ٹیچر بھرتی گھوٹالہ: ای ڈی کے تمل ناڈو میں 18 مقامات پر چھاپے، منی لانڈرنگ کا شبہ
ای ڈی تمل ناڈو میں 2017 کےاساتذہ کی بھرتی کے امتحان سے متعلق بے ضابطگیوں اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Published : June 23, 2026 at 3:51 PM IST
چنئی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے اہلکاروں نے اساتذہ کی بھرتی کے امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں منگل کو تمل ناڈو میں 18 مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ ای ڈی کی ٹیموں نے چنئی، ترچی، کوئمبٹور اور مدورائی جیسے اضلاع میں تلاشی لی۔ سی آر پی ایف کے اہلکاروں کی مدد سے ای ڈی کے 50 سے زیادہ اہلکار منگل کی صبح سے تلاشی لے رہے ہیں۔ چنئی میں، ای ڈی نے انا نگر کے ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس کے ساتھ ساتھ آئی سی ایف، پجھل اور پیروالور جیسے علاقوں میں تلاشی لی۔
ای ڈی کے چھاپے مبینہ طور پر 2017 کے اساتذہ کی بھرتی کے امتحان سے متعلق بے ضابطگیوں اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات کا حصہ ہیں۔ اس سال، ٹیچر ریکروٹمنٹ بورڈ نے تمل ناڈو کے سرکاری پولی ٹیکنک کالجوں میں 1,058 لیکچرار کی آسامیوں کو بھرنے کے لیے ایک امتحان کا انعقاد کیا۔ 2017 میں، 1.33 لاکھ امیدواروں نے امتحان دیا، اور نتائج جاری کیے گئے، لیکن بعد میں کئی لوگوں نے اس عمل میں بے ضابطگیوں کا الزام لگاتے ہوئے پولس شکایات درج کرائیں۔
مزید برآں، ریکروٹمنٹ بورڈ کی رکن اوما نے چنئی سٹی پولیس کمشنر کے دفتر میں ان بے ضابطگیوں کے بارے میں شکایت درج کرائی۔ چنئی سنٹرل کرائم برانچ نے معاملے کی جانچ کی اور 156 افراد کے خلاف کیس درج کیا جن میں درمیانی اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایسوسی ایشن کے اراکین بھی شامل ہیں۔ اس کیس کے سلسلے میں انیس افراد کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں مڈل مین، ڈیٹا انٹری فرم کے ملازمین، محکمہ سکول ایجوکیشن کا عملہ، اور ایسوسی ایشن کے ارکان شامل ہیں۔
رپورٹس کے مطابق تحقیقات میں تقریباً 50 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کا انکشاف ہوا ہے۔ لہذا، ای ڈی نے ایک کیس درج کیا اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات شروع کی کہ آیا کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ ای ڈی کے اہلکار فی الحال 18 مقامات پر چھاپے مار رہے ہیں، جن میں چنئی کے پیروالور علاقے میں ونیاگامورتی اور انا نگر علاقے میں سینتھیل کمار کے گھر شامل ہیں۔
ونیاگامورتی کو پہلے اس معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسے غنڈہ ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ ای ڈی نے کہا ہے کہ مزید تفصیلات، جیسے کہ مکمل تلاشی کے بعد ضبط کیے گئے دستاویزات کی قسم اور کیا منی لانڈرنگ کے شبہ کی بنیادیں ہیں، مناسب وقت پر جاری کی جائیں گی۔