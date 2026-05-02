ٹی سی ایس جنسی ہراسانی اور تبدیلی کیس: ندا خان کی پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد، درخواست ناکام
27 اپریل کو عدالت میں پیشگی ضمانت کی درخواست پر گرما گرم بحث ہوئی تھی۔ ناسک روڈ کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔
Published : May 2, 2026 at 10:49 PM IST
ناسک (مہاراشٹر): ناسک کی ملٹی نیشنل کمپنی ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز (ٹی سی ایس) میں مبینہ جنسی ہراسانی اور جبری تبدیلی مذہب کے چونکا دینے والے معاملے میں مرکزی ملزم ندا خان کے لیے پریشانی مزید بڑھ گئی ہے۔ ناسک روڈ کورٹ نے اس کی عبوری پیشگی ضمانت کی درخواست کو صاف طور پر مسترد کر دیا ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد پولیس اب اسے کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے۔
عدالت میں کیا بحث ہوئی؟
گرفتاری سے بچنے کے لیے ندا خان نے اپنے وکیل کے ذریعے ناسک روڈ کورٹ میں پیشگی ضمانت کی درخواست دائر کی۔ اپنی درخواست میں، ندا نے اپنے حمل کا حوالہ دیا اور راحت کی درخواست کی۔ 27 اپریل کو اس درخواست پر عدالت میں دونوں فریقوں کے درمیان گرما گرم بحث چھڑ گئی۔
سرکاری وکیل اور تفتیشی افسران نے ندا خان کے خلاف الزامات کی سنگینی کو اجاگر کیا اور دلیل دی کہ مرکزی ملزم کو ریلیف دینے سے تفتیش خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
عدالت کا سخت موقف
ہفتہ کو عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ندا خان کے خلاف الزامات انتہائی سنگین ہیں اس لیے انہیں ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد، پولیس نے مفرور ندا خان کی تلاش تیز کر دی ہے۔ دریں اثنا، ندا خان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔
کیا ہے سارا معاملہ؟
ناسک کا یہ معاملہ کچھ عرصے سے پورے ملک میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ الزام ہے کہ ٹی سی ایس جیسی باوقار کمپنی کی خواتین ملازمین کا نہ صرف جنسی استحصال کیا گیا بلکہ ان پر دوسرے مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا گیا۔ اس سنگین معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ ایس آئی ٹی نے اس معاملے میں اب تک سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ندا خان، جسے مرکزی سازشی سمجھا جاتا ہے، واقعے کے بعد سے مفرور ہے۔