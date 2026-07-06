عدالت نے ٹی سی ایس کیس کی ملزمہ ندا خان کو ضمانت دے دی
ندا خان کی نمائندگی کرنے والے وکیل راہول کاسلیوال نے اس بنیاد پر ضمانت کی درخواست کی کہ وہ حاملہ ہیں۔
Published : July 6, 2026 at 9:00 PM IST
ناسک: ناسک کی ایک عدالت نے پیر کو ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز (ٹی سی ایس) کی ملازم ندا خان کو یہاں کمپنی کی برانچ میں مبینہ جنسی ہراسانی اور مذہب کی تبدیلی سے متعلق ایک معاملے میں ضمانت دے دی۔ اسے گرفتاری کے تقریباً دو ماہ بعد یہ راحت ملی۔
ایڈیشنل سیشن جج (ناسک روڈ کورٹ) کے جی۔ جوشی نے ندا خان کو ضمانت دے دی لیکن شریک ملزم دانش شیخ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ ندا خان کی نمائندگی کرنے والے وکیل راہول کاسلیوال نے بنیادی طور پر اس بنیاد پر ضمانت کی درخواست کی کہ وہ حاملہ ہیں۔
سرکاری وکیل وجے گائیکواڑ اور متاثرہ کے وکلاء ملند کرکوٹے اور نتن پنڈت نے دونوں ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت کی۔ استغاثہ نے کہا کہ تحقیقات میں جنسی زیادتی اور زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے شواہد سامنے آئے۔
استغاثہ کے مطابق دانش شیخ نے اپنے ساتھی اور متاثرہ لڑکی کو تبدیلی مذہب کے مقصد سے ایک اسلامی کتاب اور برقعہ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ متاثرہ لڑکی کو جان بوجھ کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔
استغاثہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ملزمان متاثرہ کو یہ جانتے ہوئے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ درج فہرست ذات سے تعلق رکھتی ہے۔
یہ معاملہ تعزیرات ہند کی دفعہ 69 (زبردستی جنسی تعلق)، 65 (جنسی ہراسانی) اور 299 (مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے) کے تحت دیولالی کیمپ پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر سے متعلق ہے۔
ان دونوں پر درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل (مظالم کی روک تھام) ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ ناسک پولیس کی اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم ٹی سی ایس کے ناسک یونٹ میں خواتین ملازمین کے مبینہ استحصال، جبری تبدیلی کی کوشش، مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے، ہراساں کرنے اور ذہنی طور پر ہراساں کرنے کے نو معاملات کی تحقیقات کر رہی ہے۔
اس واقعے کے بعد ٹی سی ایس نے کہا کہ ان کی کسی بھی قسم کی ہراسانی اور جبر کے خلاف صفر رواداری کی دیرینہ پالیسی ہے، اور ان کے ناسک دفتر میں مبینہ جنسی ہراسانی میں ملوث ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے۔