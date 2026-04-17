ٹی سی ایس ناسک کیس: مفرور ندا خان پیشگی ضمانت کے لیے دیں گی درخواست، وکیل کا دعویٰ، ندا تین ماہ کی حاملہ
ندا کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ ٹی سی ایس میں پراجیکٹ ایسوسی ایٹ تھیں ایچ آر ایگزیکٹو نہیں تھیں۔
Published : April 17, 2026 at 10:25 PM IST
ناسک: مہاراشٹر کے ناسک میں ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز (ٹی سی ایس) سے مبینہ طور پر مذہب کی تبدیلی اور ہراساں کرنے کے معاملے میں بڑا موڑ آ گیا ہے۔ اس سازش کی مبینہ ماسٹر مائنڈ اور گزشتہ 21 دنوں سے مفرور ندا خان حاملہ ہیں اور اب پیشگی ضمانت کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔
ندا کے وکیل ایڈوکیٹ ساحل سید نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ٹی سی ایس میں ان کے انسانی وسائل (ایچ آر) ایگزیکٹو ہونے کی خبریں غلط ہیں، اور وہ کمپنی کی ٹیلی کال سیلز ٹیم میں ایک ساتھی ہیں۔ ان کے وکیل نے مزید کہا کہ وہ ایچ آر ایگزیکٹو نہیں ہیں اور نہ ہی مفرور ہیں۔
سید نے کہا کہ ندا کے خلاف تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 354 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے کیس کے بارے میں، دیولالی کیمپ پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف صرف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس میں کسی خاص الزام یا عصمت دری کا ذکر نہیں ہے (جو آئی پی سی کی دفعہ 376 کے تحت آتا ہے)۔ ہم نے ابھی تک ان کے لیے پیشگی ضمانت کی درخواست دائر نہیں کی ہے، لیکن ہم جلد ہی کریں گے۔
سید کے مطابق کئی بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ پیشگی ضمانت کے لیے درخواست دیں گی۔ سب سے پہلے، وہ تین ماہ کی حاملہ ہیں۔ان کے خلاف الزامات بشمول یہ کہ وہ محکمہ ایچ آر میں تھی اور انہوں نے شکایات قبول نہیں کی، مکمل طور پر جھوٹے تھے کیونکہ وہ ایچ آر ایگزیکیٹو نہیں تھی بلکہ پروجیکٹ ایسوسی ایٹ تھی۔
چونکہ وہ محکمہ ایچ آر میں نہیں تھی، اس لیے متاثرین کے پاس اپنی شکایات لانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔سید نے مزید کہا کہ ان کے خلاف عصمت دری کی کوئی شکایت درج نہیں کی گئی ہے۔ اس واقعے کے سلسلے میں ناسک کے سرکارواڑا پولیس اسٹیشن میں اب تک نو مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ایک خاتون سمیت سات افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
ناسک میں ٹی سی ایس میں کام کرنے والی ہندو خواتین ملازمین کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے حوالے سے چونکا دینے والی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ان ملازمین نے بڑے پیمانے پر زبردستی مذہب تبدیل کرنے اور سبزی خوروں کو زبردستی گوشت کھلانے کا الزام لگایا ہے۔ اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے، پولیس نے انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) کے ذریعے مکمل تفتیش شروع کر دی ہے۔
ندا پر الزام ہے کہ وہ ہندو متاثرین کی شکایات کو نظر انداز کرتی ہیں جنہوں نے متعدد بار رابطہ کیا۔ نتیجتاً، پولیس کا دعویٰ ہے کہ ندا اس سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے اور ملزم کو بچانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس کے باوجود ندا گزشتہ 21 دنوں سے پولیس کی گرفت سے باہر ہے۔
مبینہ طور پر ندا کا تعلق دہلی بم دھماکوں کے ملزم ڈاکٹر شاہین اور کئی دوسرے دہشت گردوں سے ہے۔ ناسک پولیس کئی مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اب اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ ندا بھیونڈی میں چھپی ہو سکتی ہے۔ ندا کے وکیل نے کہا کہ ان کے خلاف دیولالی کیمپ پولیس اسٹیشن میں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا واحد مقدمہ درج ہے۔