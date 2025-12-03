او ٹی پی تصدیق کے بغیر کنفرم نہیں ہوگا تتکال ٹکٹ، جلد ہی ملک بھر میں کیا جائے گا نافذ
مسافروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہندوستانی ریلوے نے تتکال بکنگ کے لیے او ٹی پی تصدیق کو لازمی قرار دیا ہے۔
Published : December 3, 2025 at 1:18 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی ریلوے جلد ہی تتکال ٹکٹوں کے لیے او ٹی پی کو لازمی بنائے گا۔ اس سروس کو آنے والے دنوں میں ملک بھر کی ٹرینوں پر لاگو کیا جائے گا۔ اس کے تحت تتکال ٹرین ٹکٹ بکنگ کے لیے او ٹی پی کی تصدیق لازمی ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی وجوہات اور حقیقی مسافروں کے لیے شفاف بکنگ کو یقینی بنانے کے لیے او ٹی پی کی توثیق ضروری ہے۔ او ٹی پی کی تصدیق کے بعد ہی کئی ریلوے اسٹیشنوں پر بکنگ کاؤنٹر پر ٹکٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ نظام جلد ہی پورے ہندوستان میں نافذ کیا جائے گا۔
اس طرح ہندوستانی ریلوے نے تتکال ٹکٹ بکنگ کے لیے ایک نیا سیکورٹی فیچر متعارف کرایا ہے۔ مسافروں کو او ٹی پی کی تصدیق کے بغیر ٹکٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس کے تحت مسافروں کو ٹکٹ بک کروانے پر ان کے موبائل فون پر ایک او ٹی پی (ون ٹائم پاس ورڈ) موصول ہوگا۔ یہ او ٹی پی تصدیقی نظام اب لاگو کیا جا رہا ہے۔
ساؤتھ سنٹرل ریلوے نے ایک بیان میں کہا، "ریلوے بورڈ کے رہنما خطوط کے مطابق، تتکال بکنگ سسٹم میں ایک ضروری تبدیلی کی گئی ہے۔ تتکال ٹکٹ اب سسٹم کے ذریعہ تیار کردہ ون ٹائم پاس ورڈ (او ٹی پی) کی تصدیق کے بعد ہی جاری کیے جائیں گے۔ یہ او ٹی پی مسافر کے موبائل نمبر پر بھیجا جائے گا، ٹکٹ بکنگ کے وقت فراہم کردہ او ٹی پی کامیاب ہونے کے بعد ہی جاری کیا جائے گا۔"
Railway plans to implement OTP based window tickets in tatkal within the next few days. pic.twitter.com/25wRn2wtwt— South Central Railway (@SCRailwayIndia) December 3, 2025
یہ نیا نظام تمام بکنگ چینلز پر لاگو کیا جائے گا۔ بشمول آئی آر سی ٹی سی ویب سائٹ، موبائل ایپ، اور ریلوے کاؤنٹرز۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کا مقصد حقیقی مسافروں تک شفاف تتکال بکنگ لانا اور حقیقی مسافروں کو تتکال ٹکٹ تک بہتر رسائی فراہم کرنا ہے۔
ریلوے کے ایک اہلکار کے مطابق اس نئی تبدیلی کے ساتھ، تتکال ٹرین کے ٹکٹ اب بغیر او ٹی پی کے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر یہ تبدیلی ٹرینوں میں نافذ کی گئی ہے۔ مستقبل میں اسے ملک بھر کی دیگر ٹرینوں میں لاگو کیا جائے گا۔
اس بارے میں ویسٹرن ریلوے نے ایکس پر بتایا کہ تتکال بکنگ سسٹم میں یہ تبدیلی ٹکٹنگ کو مزید شفاف بنانے اور مسافروں کے لیے سفر کو آسان بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ یہ او ٹی پی اسی موبائل نمبر پر بھیجا جائے گا جسے مسافر ٹکٹ بکنگ فارم میں داخل کرتے ہیں۔
یہ بھی واضح رہے کہ نومبر میں ریلوے نے او ٹی پی پر مبنی تتکال ٹکٹنگ سسٹم کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ یہ ابتدائی طور پر کاؤنٹر بکنگ کے لیے لاگو کیا گیا تھا۔ یہ نظام اب 52 ٹرینوں پر لاگو کیا گیا ہے۔ اس نظام کے تحت، کاؤنٹر پر تتکال ٹکٹ بک کرتے وقت، مسافر کی طرف سے فارم میں فراہم کردہ موبائل نمبر پر ایک او ٹی پی بھیجا جاتا ہے۔ او ٹی پی کی تصدیق کے بعد ہی ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ریلوے تمام ٹرینوں میں اس نظام کو نافذ کرے گا۔