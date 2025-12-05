رتن ٹاٹا کی سوتیلی ماں اور لیکمی کے شریک بانی سیمون ٹاٹا کا انتقال
سیمون ٹاٹا عمر سے متعلق بیماریوں میں مبتلا تھیں اور انہیں اگست میں ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔
Published : December 5, 2025 at 2:42 PM IST
ممبئی: ہندوستانی کاروبار اور انسان دوستی کی ایک ممتاز شخصیت سیمون ٹاٹا کا جمعہ کی صبح ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں 95 سال کی عمر میں انتقال ہوگیا۔ ان کی موت نے فوری طور پر ٹاٹا خاندان اور کاروباری برادری میں صدمہ پہنچا دیا۔ سیمون ٹاٹا مرحوم رتن ٹاٹا کی سوتیلی ماں اور نول ٹاٹا کی والدہ تھیں۔
سیمون ٹاٹا کی کاروباری شراکتیں
سیمون ٹاٹا کو ہندوستان کے معروف کاسمیٹک برانڈ لیکمی کی ترقی میں ان کے تعاون کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے لیکمی کو ایک اعلیٰ برانڈ میں تبدیل کرنے اور اس کی رسائی کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ لیکمی کو 1996 میں ہندوستان یونی لیور لمیٹڈ (HUL) کو فروخت کرنے کے بعد حاصل ہونے والی آمدنی کو ٹرینٹ لمیٹڈ کے قیام کے لیے استعمال کیا، جس نے مشہور ویسٹ سائیڈ ریٹیل برانڈ کا آغاز کیا۔ سیمون ٹاٹا 2006 تک ٹرینٹ کی نان ایگزیکٹیو چیئرپرسن رہیں۔
انسان دوستی اور سماجی شراکتیں۔
سیمون ٹاٹا نے کئی خیراتی اداروں کے کام کی رہنمائی کی۔ انہوں نے سر رتن ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ کی چیئرپرسن اور چلڈرن آف دی ورلڈ انڈیا (CWI) کی ٹرسٹی کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ انڈیا فاؤنڈیشن فار دی آرٹس کی ٹرسٹی بھی تھیں، جو ہندوستان میں فنون اور ثقافتی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کی سماجی شراکت اور انسان دوستی کے انداز نے ہندوستانی معاشرے پر مثبت اثر ڈالا ہے۔
ذاتی زندگی اور تعلیم
سیمون ٹاٹا جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں 1930 میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے جنیوا یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور 1955 میں نول ٹاٹا کے والد نیول ایچ ٹاٹا سے شادی کی۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں، وہ ٹاٹا گروپ کے کاروباری شعبے میں داخل ہوئیں۔
سیمون ٹاٹا کے خاندان میں ان کا بیٹا نول، بہو آلو مستری، اور پوتے نیویل، مایا اور لیہ شامل ہیں۔ ان کا انتقال رتن ٹاٹا کی موت کے تقریباً 14 ماہ بعد ہوا ہے۔ ان کی زندگی صنعت، انسان دوستی اور سماجی خدمت کے شعبوں میں تحریک کا باعث تھی۔
سیمون ٹاٹا کے وژن اور ہندوستانی کاروبار اور انسان دوستی میں شراکت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ لیکمی اور ویسٹ سائیڈ جیسی تنظیموں میں ان کی شراکت نے ہندوستانی صارفین اور فیشن انڈسٹری کو تشکیل دیا۔