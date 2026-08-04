تسلیمہ کا مدارس سے متعلق بیان قابل مذمت، حکومت اس کا نوٹس لے، مسلم پرسنل لا بورڈ
الیاس نے کہا کہ مدارس پر دہشت گردی کو فروغ دینےیا جہادیوں کو تیار کرنے کے الزامات بے بنیاد،گمراہ کن اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔
Published : August 4, 2026 at 10:15 PM IST
نئی دہلی: آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ (اے آئی ایم پی ایل بی) نے منگل کو بنگلہ دیشی مصنفہ تسلیمہ نسرین کے مدارس کے بارے میں حالیہ تبصروں کی مذمت کی اور مرکزی حکومت سے اس معاملے پر سنجیدگی سے نوٹس لینے اور غیر ملکی پناہ گزینوں کو ہندوستان کے اندرونی اور مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے سے روکنے کی اپیل کی۔
تسلیمہ نے گزشتہ اتوار کو کہا تھا کہ مدارس کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ کچھ مدارس 'جہادی' تیار کر رہے ہیں اور وہاں بچوں سے زیادتی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔
پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان سید قاسم رسول الیاس نے ایک بیان میں کہا کہ مدارس پر دہشت گردی کو فروغ دینے یا جہادیوں کو تیار کرنے کے الزامات مکمل طور پر بے بنیاد، گمراہ کن اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس طرح کے الزامات سے نہ صرف کروڑوں ہندوستانی مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں بلکہ یہ ملک کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔
الیاس نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہندوستان میں پناہ لینے والا ایک غیر ملکی شہری ملک میں مذہبی، آئینی اور سماجی مسائل پر اشتعال انگیز تبصرے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار کے نام پر کسی کو مذہبی اداروں کو بدنام کرنے، نفرت پھیلانے یا بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
انہوں نے کہا کہ مدارس کے خلاف بدعنوانی کی مہم کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس طرح کے الزامات کئی دہائیوں سے لگائے جاتے رہے ہیں لیکن آج تک ان الزامات کی تائید کے لیے کوئی مصدقہ ثبوت پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی تفتیشی یا سیکیورٹی ایجنسی نے ان کی تصدیق کی ہے۔
الیاس نے بتایا کہ ملک بھر میں ہزاروں مدارس سرکاری خزانے پر بوجھ ڈالے بغیر لاکھوں بچوں کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اداروں کو بدنام کرنا نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ ملک کی تعلیمی اور سماجی ہم آہنگی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔