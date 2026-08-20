عصمت دری کیس: ترون تیج پال نے سزا کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کیا
ترون تیج پال کو بامبے ہائی کورٹ نے عمرقید کی سزا سنائی ہے جبکہ گوا حکومت نے سپریم کورٹ سے سخت سزا کا مطالبہ کیاہے۔
By PTI
Published : August 20, 2026 at 3:55 PM IST
نئی دہلی: صحافی ترون تیج پال نے 2013 کے جنسی زیادتی کیس میں اپنی سزا کے خلاف جمعرات کو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ بامبے ہائی کورٹ کے چھ اگست کے حکم کے خلاف اپیل وکیل آدتیہ سمدر کے ذریعے دائر کی گئی ہے۔
اس سے قبل، گوا حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور سابق 'تہلکہ' ایڈیٹر کو سنائی گئی سزا میں اضافہ کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کیس میں مجرم کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
Former Tehelka editor Tarun Tejpal has approached the Supreme Court challenging the Goa High Court's verdict upholding his 10-year sentence in a rape case involving a former colleague. The Goa government has also filed a petition in the Supreme Court seeking enhancement of his… pic.twitter.com/naP9vBv9oi— IANS (@ians_india) August 20, 2026
ہائی کورٹ نے تیج پال کو عصمت دری کا مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال کی سخت قید کی سزا سنائی ہے۔ اس سے قبل ٹرائل کورٹ نے تیج پال کو بری کر دیا تھا۔
تیج پال کو 2013 میں گوا میں ایک میگزین تقریب کے دوران ایک ہوٹل کی لفٹ میں ایک جونیئر ساتھی کی عصمت دری کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ 62 سالہ صحافی نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اسے سیاسی سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے۔
Goa government moves Supreme Court seeking enhancement of sentence for former Tehelka magazine editor Tarun Tejpal in rape case.— ANI (@ANI) August 20, 2026
The Goa bench of Bombay High Court convicted Tejpal and sentenced him to 10 years in prison for raping a former colleague, overturning his 2021…
سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں گوا حکومت نے کہا کہ، ہائی کورٹ کی طرف سے سنائی گئی سزا تیج پال کے جرائم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کافی حد تک ناکافی ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے، "اس کیس میں سزا کو بڑھا کر عمر قید یا ایسی دوسری سزا دی جانی چاہیے جو عدالت مناسب سمجھے۔
اپنے فیصلے میں، ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے 2021 کے حکم کو مسنوخ کر دیا تھا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ٹرائل کورٹ اس تصور کا شکار ہو گئی ہے کہ جنسی زیادتی کی شکایت کرنے والی خاتون کو "مثالی متاثرہ" ہونا چاہیے اور اسے قابل اعتبار سمجھا جانے کے لیے مخصوص انداز میں برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہائی کورٹ نے شروع میں تیج پال کو دو ہفتے کے اندر خودسپردگی کرنے کی ہدایت دی تھی لیکن بعد میں ان کے وکلاء کی درخواست پر اس ڈیڈ لائن کو چار ہفتوں تک بڑھا دیا۔
اپنے 81 صفحات کے فیصلے میں، ہائی کورٹ نے اس حقیقت پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ وکیل دفاع نے متاثرہ سے اس کی نجی زندگی کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور نشانہ بنایا تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ ٹرائل کورٹ "خاموش رہی اور دفاع کو جرح کے دوران متاثرہ کو ہراساں کرنے اور ذلیل کرنے کی اجازت دی۔
" تیج پال کو تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی کئی دفعات کے تحت سزا سنائی گئی تھی، جس میں دفعہ 376(2)(ایف) (قابل اعتماد شخص کے ذریعہ عصمت دری)، دفعہ 354(اے) (جنسی طور پر ہراساں کرنا) اور دفعہ 354(بی) (حملہ یا مجرمانہ طاقت کا استعمال) شامل ہیں۔ دفعہ 376(2)(ایف) کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہے۔
فیصلے کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے تیج پال نے کہا کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور یقین ظاہر کیا کہ آخرکار سچائی کی ہی جیت ہوگی۔
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