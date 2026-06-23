تمل ناڈو کی 'وجے حکومت' درگاہ کے قریب چراغ جلانے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچی، یہاں جانیں پورا معاملہ
تمل ناڈو حکومت نے مدراس ہائی کورٹ کے فیصلےکو چیلنج کیا ہے جس میں تھروپارنکندرم پہاڑی پر 'کارتیکیہ دیپم' جلانے کی اجازت دی گئی تھی۔
By Sumit Saxena
Published : June 23, 2026 at 2:38 PM IST
نئی دہلی: تمل ناڈو حکومت نے مدراس ہائی کورٹ کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے جس میں مدورائی ضلع میں تروپرانکندرم پہاڑی پر ایک درگاہ کے قریب چراغ جلانے کی اجازت دی گئی تھی۔ ریاستی حکومت نے 11 جون کو سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی تھی۔ یہ اقدام سی جوزف وجے کی پارٹی 'ٹی وی کے' کی قیادت والی نئی حکومت کے عہدہ سنبھالنے کے بعد کیا گیا ہے۔
سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یہ معاملہ ابھی سماعت کے لیے درج ہونا باقی ہے۔ ریاستی حکومت نے چھ جنوری کو مدراس ہائی کورٹ کے مدورائی ڈویژن بنچ کے فیصلے کے خلاف یہ عرضی دائر کی تھی۔ اس ڈویژن بنچ نے پچھلے دسمبر میں سنگل بنچ کے ذریعہ پاس کردہ ایک حکم کو برقرار رکھا تھا، جس نے اس مقام پر 'کارتیکیہ دیپم' کی جلانے کی اجازت دی تھی۔
گزشتہ سال یکم دسمبر کو جسٹس جی آر سوامی ناتھن نے پہاڑی کی چوٹی پر واقع پتھر کے ستون، جسے 'دیپتھون' کہا جاتا ہے، پر 'کارتیکیہ دیپم' کو روشن کرنے کے لیے مناسب انتظامات کے لیے درخواستیں منظور کی تھیں۔
اپنے حکم میں، جج نے کہا کہ دیپتھون پر چراغ روشن کرنے سے درگاہ کے ڈھانچے کو کسی بھی طرح متاثر نہیں کرتا ہے کیونکہ دیپتھون خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ، درگاہ پتھر کے ستون سے کم از کم 50 میٹر کے محفوظ فاصلے پر واقع ہے۔
اس کے بعد، جنوری میں، ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بنچ (دو ججوں پر مشتمل بنچ) نے جسٹس سوامی ناتھن کے حکم کو برقرار رکھا۔ بنچ نے تبصرہ کیا تھا کہ وہاں چراغ روشن کرنے سے امن و امان کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔
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