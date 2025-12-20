بیٹوں نے ڈیڑھ لاکھ روپے میں کریت سانپ خریدا، سوئے ہوئے باپ کو ڈسوایا، 3 کروڑ کی انشورنس رقم نے راز فاش کیا
Published : December 20, 2025 at 8:20 PM IST
تروولور (تمل ناڈو): تمل ناڈو کے تروولور میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ دو بیٹوں نے اپنے ہی باپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ان کا مقصد ان کی تین کروڑ روپے کی بیمہ کی رقم ہڑپ کرنا اور ہمدردی کی بنیاد پر سرکاری نوکری حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے باپ کی موت کو حادثہ ظاہر کرکے اپنی سازش کو انجام دیا۔
کیا ہے پورا معاملہ
تروولور ضلع میں تروتھانی کے قریب پوداتورپیٹ ٹاؤن پنچایت کے رہنے والے گنیشن (56) علاقے کے ایک سرکاری اسکول میں لیب اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان کے دو بیٹے ہیں، موہن راج اور ہری ہرن۔ پچھلے سال اکتوبر میں، دونوں بیٹوں نے پوداتورپیٹائی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی تھی کہ گنیشن کو گھر میں سوتے وقت سانپ کے ڈسنے سے مر گیا تھا۔
شک کی زد میں کیسے آئے؟
پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ متوفی گنیشن کے نام پر 11 انشورنس پالیسیاں تھیں جن میں سے چار انہوں نے ذاتی طور پر نکالی تھیں۔ اس سے پولیس میں شکوک پیدا ہو گئے۔ اسی دوران نارتھ زون کے آئی جی آسرا گرگ کو انشورنس کمپنی کی طرف سے شکایت موصول ہوئی جس سے پولیس کے شکوک کو مزید تقویت ملی۔
انشورنس کمپنی نے کہا کہ گنیشن کے دو بیٹے ان کی موت کے حوالے سے مختلف بیانات دے رہے ہیں اور اس لیے تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد، گممیڈیپونڈی ڈی ایس پی جے شری کی قیادت میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی گئی، اور مکمل تحقیقات شروع کی گئی۔ ابتدائی طور پر، دونوں بیٹوں نے لاعلمی کا اظہار کیا، لیکن پوچھ گچھ کے دوران، انہوں نے آخر کار انشورنس کی رقم ہتھیانے کے لیے اپنے والد کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔
قتل کیوں کیا گیا؟
ان کے اعتراف نے پولیس کو چونکا دیا۔ گنیشن کے دو بیٹوں موہن راج اور ہری ہرن نے اپنے والد کے نام پر 3 کروڑ کی انشورنس رقم حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے اپنے دوستوں بالاجی، پرشانت، نوین کمار اور دیناکرن کو اس سازش میں شامل کیا۔ پولیس نے تمام چھ افراد کو گرفتار کر کے ایک لگژری کار اور چھ موبائل فون ضبط کر لیے۔
قتل کیسے ہوا؟
تروولور ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی) وویکانند شکلا نے کہا، "گنیشن کی موت سے ایک ہفتہ قبل، اس کے دو بیٹوں نے اپنے باپ کو زہریلے سانپ سے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن سانپ اسے ڈسنے میں ناکام رہا۔ پھر انہوں نے جرم کی دوبارہ منصوبہ بندی کی، 3 فٹ لمبا کریٹ سانپ ڈیڑھ لاکھ روپئے میں خریدا اور سازش کو انجام دیا۔
پولیس کے شک سے بچنے کے لیے انہوں نے سانپ کو گنیشن کو کاٹنے کے بعد گھر کے اندر ہی مار ڈالا۔ چھ گرفتار ملزمان میں سے ایک ماہر سانپ پکڑنے والا تھا اور اسی کے ذریعہ انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔