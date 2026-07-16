تمل ناڈو میں 73 مبینہ بنگلہ دیشی گرفتار، کیو سیل اور سینٹرل انٹیلی جنس یونٹ کی کارروائی
گرفتار افراد سے پوچھ گچھ جاری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کون ہیں اور بھارت میں کیسے داخل ہوئے؟
Published : July 16, 2026 at 7:15 AM IST
ہوسور: تمل ناڈو کے ضلع کرشنا گری کے صنعتی شہر ہوسور میں پولیس نے 73 مبینہ بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ یہ ملزمین بھارت میں غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہے۔ پولیس فی الحال ان سے تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق بنگلہ دیشی شہری بغیر قانونی دستاویزات کے ہوسور اور گرد و نواح میں غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے۔
ہوسور متعدد کارخانوں اور تعمیراتی منصوبوں کا گھر ہے، جو بڑی تعداد میں مہاجر مزدوروں کام کرتے ہیں۔ تمل ناڈو پولیس ڈیپارٹمنٹ کے کیو سیل اور سنٹرل انٹیلی جنس یونٹ کو خفیہ اطلاع ملی کہ ان میں سے کچھ مبینہ طور پر بغیر مناسب دستاویزات کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے سرحد پار کر آئے ہیں اور غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔
انٹیلی جنس کی بنیاد پر، مرکزی اور ریاستی انٹیلی جنس کے اہلکاروں نے ہوسور پولیس کے ساتھ مل کر بدھ کی صبح بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کی۔ مشتبہ مقامات پر چھاپوں کے دوران، اہلکاروں نے ہوسور سٹی پولیس اسٹیشن کے حلقے میں واقع اونلواڑی اور گوکل نگر میں مقیم 56 مبینہ بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا۔
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اس کے بعد نالور اگرہارا علاقے میں چھاپہ مار کر مزید 17 مبینہ بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس اور انٹیلی جنس حکام 73 گرفتار افراد سے تفتیش کر رہے ہیں۔ سکیورٹی اہلکار یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھارت میں کیسے داخل ہوئے؟ ان کے ایجنٹ کون تھے جنہوں نے ان کے لیے جعلی دستاویزات تیار کر کے ہوسور میں رکھا؟ کیا ان کے پیچھے سماج دشمن سرگرمیوں کی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے پوچھ گچھ اور تحقیقات جاری ہیں۔
پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش اور دستاویزات کی تصدیق مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اس کے بعد، 73 گرفتار افراد کو اٹور، سیلم ضلع میں مبینہ بنگلہ دیشی دراندازوں کے لیے بنے خصوصی کیمپ میں رکھنے کے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔
تمل ناڈو کے صنعتی شہر ہوسور میں مبینہ غیر ملکیوں کی گرفتاری کی خبر ہوسور سمیت ضلع کرشنا گری کے سرحدی علاقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔
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