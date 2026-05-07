تمل ناڈو: گورنر نے حکومت سازی کی دعوت مسترد کر دی، ٹی وی کے، کی حلف برداری کی تقریب ہو سکتی ہے ملتوی
گورنر نے TVK کو حکومت بنانے کی دعوت دینے سے انکار کردیا۔ جس کی وجہ سے حلف برداری کی تقریب ملتوی ہونے کا امکان ہے۔
Published : May 7, 2026 at 10:52 AM IST
چنئی: آج (7 مئی) کو ہونے والی حلف برداری کی تقریب منعقد نہیں ہوسکتی ہے، کیونکہ یہ اطلاع ہے کہ تمل ناڈو کے گورنر آر وی ارلیکر نے وجے کی تاملگا ویٹی کزگم کو حکومت بنانے کی دعوت دینے سے انکار کر دیا ہے۔
حالیہ تامل ناڈو اسمبلی انتخابات میں، ٹی وی کے (TVK) سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، جس نے 34.92 فیصد ووٹ شیئر کے ساتھ 108 سیٹیں جیتیں۔ تاہم، پارٹی اب بھی حکومت بنانے کے لیے درکار 118 نشستوں کی اکثریت سے کم ہے۔ مزید برآں، وجے نے پیرمبور اور تروچیراپلی مشرقی دونوں حلقوں سے مقابلہ کیا اور جیت لیا۔ تاہم، چونکہ انہیں ایک سیٹ خالی کرنی پڑے گی، اس لیے پارٹی کی مؤثر طاقت 107 رہ جائے گی، جس سے اکثریت حاصل کرنے کے لیے مزید 11 ایم ایل ایز کی ضرورت ہوگی۔
کونسی جماعتیں ٹی وی کے کی حمایت کرسکتی ہیں
انتخابی نتائج کے بعد، یہ قیاس آرائیاں تیز ہوگئیں کہ کونسی جماعتیں ٹی وی کے (TVK) کی حمایت کرسکتی ہیں۔ ٹی وی کے (TVK) نے بعد میں کانگریس، دو کمیونسٹ پارٹیوں اور ودوتھلائی چروتھائیگل کچی سے حمایت طلب کی۔ کانگریس نے، دراوڑ منیترا کزگم کے ساتھ اپنے دس سالہ اتحاد کو ختم کرنے کے بعد، اب ٹی وی کے (TVK) کو اپنی حمایت دے دی ہے۔
جواہر لعل نہرو انڈور اسٹیڈیم میں حلف برداری کی تقریب
ان سب کے درمیان گورنر ارلیکر پیر کو ترواننتا پورم سے چنئی پہنچے۔ وجے نے ذاتی طور پر راج بھون میں گورنر سے ملاقات کی اور انہیں حکومت بنانے کی دعوت دینے والا خط پیش کیا۔ اس میٹنگ کے بعد خبریں آئی ہیں کہ جواہر لعل نہرو انڈور اسٹیڈیم میں حلف برداری کی تقریب کی تیاریاں جاری ہیں۔
وی سی کے، کا اجلاس مبینہ طور پر منسوخ
تاہم، اب ذرائع بتاتے ہیں کہ گورنر نے ٹی وی کے (TVK) کو حکومت سازی کی دعوت دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تقریب کی منصوبہ بندی کے مطابق آج ہونے کا امکان نہیں ہے۔ دریں اثنا، ٹی وی کے (TVK) کے صدر تھول تھرومالاوان نے کہا کہ ٹی وی کے (TVK) کی حمایت کا فیصلہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ ایک متعلقہ پیش رفت میں، وی سی کے (VCK) کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا کل ہونے والا اجلاس مبینہ طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔
وجے نے خود تھرومالاوان سے فون کیا
ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وجے نے خود تھرومالاوان سے فون پر حمایت کے بارے میں بات کی تھی۔ انتخابی نتائج کے بعد سے، وی سی کے، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (سی پی آئی) اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) کے رہنما مل کر کام کر رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تھرومالاوان کا کوئی بھی فیصلہ دونوں کمیونسٹ پارٹیوں کے موقف کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتا ہے۔