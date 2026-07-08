تمل ناڈو حکومت نے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے ریزرویشن فوائد واپس لینے کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا
ریاستی حکومت کے سکریٹری نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ایک عرضی دائر کی ہے۔
Published : July 8, 2026 at 10:50 PM IST
نئی دہلی: تمل ناڈو حکومت نے مدراس ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست کی ہے کہ اسلام قبول کرنے والا شخص محض تبدیلی کی بنیاد پر 'پسماندہ طبقے (مسلم)' زمرے کے تحت ریزرویشن کا دعوی کرنے کا حقدار نہیں ہے۔
ریاستی حکومت کے سکریٹری نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ایک عرضی دائر کی ہے، جس نے 9 مارچ 2024 کو جاری کیے گئے سرکاری حکم ( جی او) کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔
مذکورہ سرکاری حکم نے پسماندہ طبقات (بی سی)، انتہائی پسماندہ طبقات (ایم بی سی)، ڈینوٹیفائیڈ کمیونٹیز (ڈی این سی) اور درج فہرست ذاتوں (ایس سی) سے تعلق رکھنے والے افراد کو پسماندہ طبقات (مسلمان) تصور کرنے کی اجازت دی تھی۔ جی او نے ایسے افراد کو سات مطلع شدہ مسلم کمیونٹیز میں سے کسی ایک کے تحت ریزرویشن کے فوائد حاصل کرنے کے لیے کمیونٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی بھی اجازت دی۔
جسٹس جی آر سوامیناتھن اور پی بی بالاجی کی ڈویژن بنچ نے جی او کو یہ کہتے ہوئے ایک طرف رکھ دیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ اور مدراس ہائی کورٹ دونوں کے پابند عدالتی فیصلوں کے خلاف ہے۔
ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اسے صرف مسلمان سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ایسے شخص کو محض تبدیلی کی بنیاد پر ریزرویشن کے مقصد سے کسی مخصوص شیڈولڈ بیک ورڈ کلاس (مسلم) کمیونٹی کا رکن نہیں سمجھا جا سکتا۔
یہ فیصلہ سمیر احمد کی طرف سے دائر درخواست پر سنایا گیا، جنہوں نے 2015 میں ہندو مذہب سے اسلام قبول کیا تھا اور 2016 میں ایک گزٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے تبدیلی کا اعلان کیا گیا تھا۔
سمیر نے اسلامی رسومات کے مطابق شادی کی اور ریزرویشن کے فوائد حاصل کرنے کے لیے 'مسلم لبائی' کمیونٹی کا رکن قرار دینے والے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دی۔ تاہم تحصیلدار نے سمیر کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اسے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اشارہ کیا۔