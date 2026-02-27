تمل ناڈو اسمبلی انتخابات2026 سے قبل سیاسی سرگرمیاں تیز، او پنیرسیلوم، ڈی ایم کے میں ہوئے شامل
ریاست میں اسمبلی انتخابات بھی ہونے والے ہیں۔ پنیرسیلوم کا فیصلہ ان انتخابات سے پہلے ایک نئی لہر کو جنم دے سکتا ہے۔
Published : February 27, 2026 at 11:04 AM IST
چنئی، تمل ناڈو: ریاست تمل ناڈو میں 2026 کے اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی سرگرمیاں تیز ہوگئی ہیں۔ لیڈروں کی جانب سے پارٹی بدلنے کی لہر شروع ہو گئی ہے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق، ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے نکالے گئے لیڈر او پنیر سیلوم جمعہ کو دراوڑ منیترا کزگم (ڈی ایم کے) میں شامل ہو گئے۔
پنیرسیلوم کیمپ نے حال ہی میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کی تعریف کرنے کے بعد یہ اقدام اٹھایا ہے۔ ریاست میں ڈی ایم کے حکومت کی واپسی کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ تازہ ترین پیشرفت کے مطابق، پنیرسیلوم نے وزیر اعلیٰ ایم کے کی موجودگی میں ڈی ایم کے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Former Chief Minister and expelled AIADMK leader O. Panneerselvam joins DMK in the presence of party chief and CM MK Stalin, Deputy CM Udhyanidhi Stalin and others.— ANI (@ANI) February 27, 2026
(Video: DMK) pic.twitter.com/Y4RbQMmrdp
ایم کے اسٹالن دوبارہ ریاست کی قیادت کریں گے
پنیرسیلوم، جو تین بار سے زیادہ ریاست کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، مرحومہ جے جیہ للیتا کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ ان کے اور ایڈاپڈی کے پالانیسوامی کے درمیان طویل قیادت کی جدوجہد کے بعد انہیں اے آئی اے ڈی ایم کے، سے نکال دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جمعہ کو پنیرسیلوم کیمپ کے ایم ایل اے پی ایپّن نے اگلے اسمبلی انتخابات کے بعد ایم اسٹالن کو دوبارہ ریاست کی قیادت کرتے ہوئے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔
ڈی ایم کے میں شامل ہونے سے اثر پڑے گا
ایپّن نے اسمبلی میں کہا کہ پورچی تھلیور ایم جی کے آشیرواد سے ایم کے اسٹالن کو ایک بار پھر تمل ناڈو کا وزیر اعلیٰ بننا چاہیے۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ پنیرسیلوم کے ڈی ایم کے میں شامل ہونے سے جنوبی تمل ناڈو کے ووٹ بینک پر کافی اثر پڑ سکتا ہے۔ پنیرسیلوم کو اس خطے میں تھیور برادری میں کافی اثر و رسوخ والی شخصیت سمجھا جاتا ہے۔
اداکار سے سیاست دان بنے وجے کی تمل ناڈو ویٹری کزگم پارٹی
234 رکنی تمل ناڈو اسمبلی کے لیے انتخابات 2026 کے پہلے نصف میں ہوں گے، جہاں ایم کے اسٹالن کی قیادت والا اتحاد بی جے پی-اے آئی اے ڈی ایم کے اتحاد کے خلاف جیتنے کے لیے 'دراوڑی ماڈل 2.0' کو پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ دریں اثنا، اداکار سے سیاست دان بنے وجے کی تمل ناڈو ویٹری کزگم (TVK) نامی پارٹی کے ساتھ انٹری سے تمل ناڈو کے انتخابات میں سہ رخی مقابلہ ہونے کی امید ہے۔
سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی
2021 کے آخری اسمبلی انتخابات میں ڈی ایم کے نے 133 سیٹیں جیتی تھیں۔ کانگریس نے 18، پی ایم کے نے پانچ، وی سی کے نے چار، اور دیگر کو آٹھ۔ ڈی ایم کے زیرقیادت سیکولر پروگریسو الائنس (ایس پی اے)، جس میں کانگریس بھی شامل تھی، نے کل 159 نشستیں حاصل کی تھی۔ جہاں این ڈی اے نے 75 سیٹیں جیتی ہیں، وہیں AIADMK 66 سیٹوں کے ساتھ اتحاد میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی۔
پنیر سیلوم کا مختصر سیاسی سفر
پنیر سیلوم نے پہلی بار 2001 میں ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں، لیکن وہ صرف چھ ماہ تک خدمات انجام دے سکے۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد وہ 2014 میں اس عہدے پر واپس آئے لیکن اس بار وہ صرف ایک ماہ کے لیے اس عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے 2016 میں تیسری مدت کے لیے خدمت کی، لیکن 2017 میں دوبارہ عہدہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔