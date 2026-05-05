اسٹالن نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے دیا استعفیٰ، گورنر نے دوسرا انتظام ہونے تک عہدے پر برقرار رہنے کو کہا
تمل ناڈو کے گورنر راجندر وشواناتھ ارلیکر نے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن اور ان کی کابینہ کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔
Published : May 5, 2026 at 2:55 PM IST
چنئی: تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں کراری شکست کے بعد دراوڑ منیترا کزگم (ڈی ایم کے) کے صدر ایم کے۔ اسٹالن نے منگل کو تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔
دریں اثنا، تمل ناڈو کے گورنر راجندر وشواناتھ ارلیکر نے وزیر اعلیٰ ایم کے کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ اسٹالن اور اس کی کابینہ۔ گورنر نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ متبادل انتظامات ہونے تک عہدے پر برقرار رہیں۔
The Governor of Tamil Nadu has accepted the resignation of the Chief Minister M.K Stalin and his Council of Ministers. The Governor has requested him to continue in office until alternate arrangements are made. pic.twitter.com/MsWvu0bzaW— ANI (@ANI) May 5, 2026
اسمبلی انتخابات میں ڈی ایم کے کو اداکار وجے کی پارٹی تملیگا وٹری کزگم (ٹی وی کے) کے ہاتھوں سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تامل ناڈو کی 234 رکنی قانون ساز اسمبلی کے لیے 23 اپریل کو ہونے والے انتخابات میں، ٹی وی کے108 سیٹیں جیت کر واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، جب کہ ڈی ایم کے صرف 59 سیٹوں پر سمٹ گئی۔
آل انڈیا انا دراوڑ منیترا کزگم (اے آئی اے ڈی ایم کے) نے 47 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اسٹالن نے کہا کہ ڈی ایم کے ایک مضبوط اور ذمہ دار اپوزیشن پارٹی کا کردار ادا کرے گی۔
صرف 3.52 فیصد کے مارجن کے ساتھ، ایم کے سٹالن نے کہا کہ وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ اسمبلی انتخابات میں ملی شکست کے بعد ڈی ایم کے صدر ایم کے۔ اسٹالن نے ٹویٹ کیا کہ جس پارٹی نے تمل ناڈو میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کیں، اسے ان کی پارٹی سے صرف 17.43 لاکھ زیادہ ووٹ ملے۔
انہوں نے ٹویٹ کیا، "تمل ناڈو کے تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ جنہوں نے حال ہی میں ختم ہونے والے تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں سیکولر پروگریسو الائنس کے امیدواروں کو ووٹ دیا۔" انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایک ایک ووٹ کو قیمتی امانت سمجھتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا اب تک موصول ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق، ڈی ایم کے اتحاد نے 15,482,782 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔" سٹالن نے ریمارکس دیے، "اضافی سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو ہم سے صرف 1.743 ملین زیادہ ووٹ ملے۔ ہمارے اور ان کے ووٹ شیئر میں فرق محض 3.52 فیصد ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اس اعتماد کو دیکھتا ہوں جو تمل ناڈو کے لوگوں نے ہم پر ایک عظیم طاقت کے طور پر رکھا ہے۔"
اسٹالن نے آگے کہا، "ہمارا یہ فرض رہا ہے کہ ہم ان لوگوں تک براہ راست پہنچیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا اور اپنا شکریہ ادا کیا۔ اس سلسلے میں ،میں دراوڑ منیتر کزگم کی نمائندگی کرنے والے تمام جیتنے والے امیدواروں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر ان لوگوں سے ملیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔"
ایم کے سٹالن نے تصدیق کی، "اگر ہم حکمران جماعت ہیں، تو ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے بنائیں گے۔ اگر ہم اپوزیشن پارٹی ہیں، تو ہم عوام کے مطالبات کے لیے لڑیں گے۔ اس طریقے سے ہم ایک مضبوط اپوزیشن جماعت کے طور پر خدمت کرتے ہوئے عوام کی خاطر سیاست میں مشغول رہیں گے۔
مزید پڑھیں: کیجریوال نے 'مودی لہر' پر سوالیہ نشان لگا دیا، دہلی-بنگال کے نتائج پر بی جے پی کو گھیرا
آخر میں انہوں نے اعلان کیا کہ دراوڑی اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے، "ہم اپنی نسل، زبان اور زمین کی حفاظت کے لیے اپنا سفر جاری رکھیں گے؛ اور اپنے اس سفر میں، میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔