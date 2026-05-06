وجے کی حمایت پر ڈی ایم کے کانگریس پر بھڑک گئی، کہا پیٹھ میں چھرا گھونپا، ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ احمقانہ
تمل ناڈو میں انتخابات کے بعد کانگریس نے حکومت سازی کے لیے وجے کی ٹی وی کے، کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
Published : May 6, 2026 at 11:20 AM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے ذریعہ تمل ناڈو میں ٹی وی کے کو حمایت دینے کے بیان کے بعد ڈی ایم کے بھڑک گئی ہے۔ ڈی ایم کے، کے ترجمان نے اس فیصلے کو نامناسب قرار دیا۔ پارٹی نے اسے "احمقانہ" فیصلہ قرار دیتے ہوئے "پیٹھ میں چھرا گھونپنے" جیسا قرار دیا۔
ڈی ایم کے نے اپنے بیان میں کہا کہ پارٹی وجے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔ ڈی ایم کے کے ترجمان سراوانن انادورائی نے کہا، "ہم سات مئی کو وجے کی حلف برداری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ کانگریس نے ٹی وی کے، کے لیے تعاون ہاتھ بڑھایا ہے۔ ہم نے اسے پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا فیصلہ قرار دیا ہے۔ کانگریس نے رخ بدل کر ٹی وی کے کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو وجوہات بتائی ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔"
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: On Congress's decision to support TVK, DMK spokesperson Saravanan Annadurai says, " in 2016, the congress got a good number of seats, though it was not proportionate to the seats that were allocated to them. the bjp-rss was mocking rahul gandhi,…
درحقیقت، ایک دن پہلے کانگریس پارٹی نے کہا کہ اس وقت ان کی ترجیح آر ایس ایس اور بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنا ہے۔ کانگریس کے اس موقف پر ڈی ایم کے نے کہا کہ "ان کا کہنا ہے کہ وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہ کانگریس کا ایک ایسا فیصلہ ہے، جس سے ملک بھر میں ہلچل پیدا ہونے کا امکان ہے کیونکہ دیگر اتحادی اور شراکت دار بھی متاثر ہوسکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر کانگریس انتخابی نتائج کے ایک دن کے اندر اتنی ناقابل اعتماد ہو جاتی ہے، تو اس کا اکھلیش یادو کے دماغ پر کیا اثر پڑے گا۔ ان کے علاوہ یادو، تیجسوی یادو، ادھو ٹھاکرے اور دیگر سبھی نے کانگریس کو کبھی مایوس نہیں کیا۔" ڈی ایم کے کے ترجمان سراوانن اننادورائی نے کہا کہ "سال 2016 میں، کانگریس نے اچھی خاصی نشستیں حاصل کیں، حالانکہ یہ ان کو الاٹ کی گئی نشستوں کے تناسب سے نہیں تھی۔ بی جے پی-آر ایس ایس راہل گاندھی کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کو گالی دے رہے تھے۔ اس وقت ہمارے لیڈر ایم کے اسٹالن نے راہل گاندھی کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر نامزد کیا، جس کے بعد سال 2024 تک راہل گاندھی کا گراف اوپر اٹھتا چلا گیا۔ یہ سب زمینی سطح پر ڈی ایم کے کی محنت اور اس کے وسائل کا نتیجہ ہے، اور اسی لیے میں اسے ایک احمقانہ فیصلہ کہتا ہوں۔"
''ٹی وی کے کو اکثریت کے لیے 11 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ اے آئی اے ڈی ایم کے جس کے پاس 47 سیٹیں ہیں، وہ بلا شرط حمایت دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ وجے ہیں تو آپ کس کی بات سنیں گے؟ پانچ سیٹوں والے کی یا 43 سیٹوں والے کی؟ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ صرف کچھ لوگوں کی انا کو مطمئن کرنے کے لیے کیا ہے اور وہ اس پر فوری طور پر پچھتائیں گے۔''
ٹی وی کے، کے سربراہ وجے کے بارے میں کانگریس کے رہنما سما راما موہن ریڈی نے کہا کہ "ٹی وی کے، کے سربراہ وجے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، جو تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے والے ہیں۔ ہمیں ٹی وی کے کی حمایت کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے پر خوشی ہے۔ یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ پورا تمل ناڈو خاص طور پر بی جے پی کے خلاف ہے۔ یہ ایک مضبوط اشارہ ہے کہ جنوبی ہند میں خاص طور پر تامل ناڈو اور کیرالم بی جے پی کی نفرت انگیز سیاست کا شکار نہیں بنیں گے۔''
تمل ناڈو میں سادہ اکثریت ثابت کرنے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کو کل 234 سیٹوں میں سے کم از کم 118 سیٹوں پر کامیابی حاصل کرنی ہوگی۔ ٹی وی کے نے 108 حلقوں میں کامیابی حاصل کی۔ اسے اکثریت حاصل کرنے کے لیے مزید 10 نشستیں درکار ہیں۔ کانگریس نے پانچ سیٹیں جیتیں، دونوں کمیونسٹ پارٹیوں نے دو دو (کل چار) جب کہ ڈی ایم ڈی کے نے ایک سیٹ، انڈین یونین مسلم لیگ، اور وی سی کے نے دو سیٹیں جیتیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے اتحاد میں پی ایم کے نے چار سیٹیں جیتی ہیں، جب کہ بی جے پی ایک سیٹ پر کامیاب ہوئی۔ اے ایم کے کے نے بھی ایک نشست پر جیت درج کی ہے۔ اگر ٹی وی کو دونوں اتحادوں میں شامل دیگر جماعتوں کی حمایت مل جاتی ہے تو انہیں 21 اضافی سیٹیں مل سکتی ہیں۔
