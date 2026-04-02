اسٹالن کا پی ایم مودی سے ایف سی آر اے بل کی مکمل واپسی کا مطالبہ، بل کو اقلیتی اداروں پر براہ راست حملہ قرار دیا
اسٹالن نے مرکز پر تنقید کرتے ہوئے مجوزہ ترامیم کو اقلیتی برادریوں پر 'براہ راست حملہ' اور ان اقدامات کو 'یکطرفہ اور غیر منصفانہ' قراردیا۔
Published : April 2, 2026 at 12:36 PM IST
چنئی: تمل ناڈو کے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن نے مرکزی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فارن کنٹری بیوشن (ریگولیشن) ایکٹ (ایف سی آر اے) میں مجوزہ ترامیم کو واپس لے۔ انھوں نے الزام لگایا کہ یہ تبدیلیاں اقلیتوں کے زیر انتظام چلنے والے اداروں بالخصوص عیسائی خیراتی اداروں اور گرجا گھروں کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بناتی ہیں۔
ایک بیان میں، اسٹالن نے بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت پر تنقید کی، اور مجوزہ ترامیم کو اقلیتی برادریوں پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے کئی خیراتی اداروں کی مالیاتی لائف لائن محدود ہو جائے گی جو تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور فلاحی سرگرمیوں کے لیے غیر ملکی فنڈنگ پر انحصار کرتی ہیں۔ اسٹالن کے مطابق، ترامیم مذہبی اداروں کے کام میں مداخلت کے وسیع نمونے کی عکاسی کرتی ہیں۔
I strongly condemn the Foreign Contribution Regulation (Amendment) Bill, 2026, proposed by the Union BJP Government, which is a direct attack on Christian NGOs, Churches and other minority institutions.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 2, 2026
After attempts to take over Waqf properties, the Union BJP Government…
وقف املاک سے متعلق تنازعات کے ساتھ متوازی بات کرتے ہوئے اسٹالن نے الزام لگایا کہ مرکز مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اداروں پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی انتباہ دیا کہ حکومت سیاسی دباؤ اور آنے والے انتخابات کی حکمت عملی کی وجہ سے بل میں تاخیر کر سکتی ہے، خاص طور پر کیرالہ جیسی ریاستوں میں جہاں اقلیتی برادریوں کا اہم انتخابی کردار ہے۔
مرکزی حکومت کے اس بات کے اشارے کے باوجود کہ بل کو موجودہ اجلاس میں نہیں لیا جائے گا، اسٹالن نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ مرکز اسے ایک خصوصی پارلیمانی اجلاس کے ذریعے دوبارہ پیش کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس طرح کے اقدام کو "یکطرفہ اور غیر منصفانہ" قرار دیا اور وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ اس کی مکمل واپسی کو یقینی بنائیں۔
بدھ کو، مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے لوک سبھا کو مطلع کیا کہ حکومت جاری بجٹ اجلاس کے دوران ایف سی آر اے ترمیمی بل کو پیش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام بھی لگایا، خاص طور پر انتخابی ریاستوں میں۔
ایف سی آر اے میں مجوزہ ترامیم نے ایک وسیع تر سیاسی بحث کو جنم دیا ہے، اپوزیشن جماعتوں نے اس مسئلے کو مذہبی آزادی اور ادارہ جاتی خود مختاری سے متعلق قرار دیا ہے۔ اسٹالن نے اس بات پر زور دیا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہندوستان کے تکثیری تانے بانے اور آئینی اقدار کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔
کیرالہ، تمل ناڈو، آسام اور مغربی بنگال میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اس تنازعہ کا آنے والے ہفتوں میں شدت اختیار کرنے کی توقع ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
- پانچ سال میں 1898 این جی اوز کے ایف سی آر اے سرٹیفیکٹ منسوخ: مرکزی حکومت
- جامعہ ملیہ اسلامیہ، ہمدرد ایجوکیشن سمیت 6ہزار اداروں کی FCRAرجسٹریشن ختم
- راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کا ایف سی آر اے لائسنس منسوخ
- لیہہ پرتشدد مظاہرے: حکومت ہند کے نشانے پر سونم وانگچک، این جی او کے فارن کنٹری بیوشن ریگولیشن سرٹیفکیٹ منسوخ