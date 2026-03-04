تملناڈو: وزیر اعلی اسٹالن نے بزرگوں اور مخصوص افراد کے اکاؤنٹس میں بھیجے 2000 روپے، 37 لاکھ لوگ مستفید
اسمبلی انتخابات سے قبل سی ایم سٹالن نے 37.79 لاکھ بزرگ اور مخصوص افراد کے اکاؤنٹس میں امداد کے طور پر 2,000 روپے منتقل کیے۔
Published : March 4, 2026 at 11:40 AM IST
چنئی: تمل ناڈو میں دراوڑ منیترا کزگم (ڈی ایم کے) حکومت نے اسمبلی انتخابات سے عین قبل ریاست کے پسماندہ طبقات کے لیے تحائف کی بارش کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے آج اعلان کیا کہ 2,000 روپے کی خصوصی امداد ریاست کے بزرگوں، مخصوص افراد اور بے سہارا خواتین کے بینک کھاتوں میں منتقل کر دی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ریاست میں تقریباً 37.79 لاکھ لوگ براہ راست مستفید ہوئے ہیں۔
کسے کتنی رقم ملی؟
وزیر اعلیٰ کے دفتر کی طرف سے شیئر کی گئی جانکاری کے مطابق، اس خصوصی فنڈ کو مارچ کے مہینے کی باقاعدہ پنشن میں شامل کیا گیا تھا۔ ادائیگیوں کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
بزرگوں اور بیواؤں کی امداد
مختلف سماجی تحفظ کی اسکیموں سے استفادہ کر رہے تقریباً 29.29 لاکھ بزرگوں اور بیواؤں کو 1200 روپے کی باقاعدہ پنشن کے ساتھ 2,000 روپے اضافی دیے گئے۔ ان کے کھاتوں میں کل 3200 روپے جمع کرائے گئے ہیں۔
مخصوص افراد
ریاست میں 5.92 لاکھ مخصوص (معذور) افراد کو 3,500 روپے (1,500 پنشن + 2,000 روپے خصوصی فنڈ) ملے ہیں۔ تقریباً 2٫58 لاکھ ایسے مخصوص افراد جنہیں خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، ان کے کھاتوں میں کل 4000 روپے ڈالے گئے ہیں۔
ماہی گیروں اور چائے کے کسانوں کے لیے ریلیف
وزیر اعلیٰ نے نہ صرف پنشنرز بلکہ محنت کش طبقے کے لیے بھی اہم اعلانات کیے۔ انہوں نے بتایا کہ 162,900 ماہی گیر خاندانوں کو 20 لاکھ روپے کی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندر میں مچھلی پکڑنے پر پابندی کی مدت (اپریل سے جون) کے لیے ماہی گیر خاندانوں کو 8,000 روپے فی خاندان کی مدد دی جا رہی ہے۔ مزید برآں، نیل گیری ضلع کے 14,870 چھوٹے چائے کاشتکاروں کے لیے 8.53 کروڑ روپے کی امدادی قیمت جاری کی گئی ہے۔
'کلیگنار مہیلا ادھیکار یوجنا' کی توسیع
یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب حکومت نے حال ہی میں 'کلیگنار مہیلا ادھیکار یوجنا'' کے تحت خواتین کو 5,000 روپے کا خصوصی پیکیج دیا تھا۔ چیف منسٹر اسٹالن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر لکھا کہ "ہم نے یہ رقم سماج کے پسماندہ طبقات کی درخواستوں کے جواب میں جاری کی ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمل ناڈو کی ترقی کے سفر میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔"
اپوزیشن نے کہا، الیکشن جیتنے کی کوشش
ایک طرف جہاں حکمراں جماعت اسے عوامی بہبود کا اقدام قرار دے رہی ہے، وہیں حزب اختلاف کی جماعتوں- اے آئی اے ڈی ایم کی، بی جے پی، اور Vijay's وجے کی ٹی وی کے نے اسے "انتخابی رشوت" قرار دیا۔ اپوزیشن لیڈروں کا الزام ہے کہ حکومت اسمبلی انتخابات ہارنے کے خوف سے عوام میں نقدی تقسیم کر رہی ہے۔ اس سے قبل اپوزیشن نے حکومت کی جانب سے تین ماہ کی پنشن پیشگی ادا کرنے کے فیصلے کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا۔
