تمل ناڈو اسمبلی انتخابات: پولنگ سے قبل 1200 کروڑ روپے ضبط، انتخابی عہدیداروں کی کارروائیاں تیز
ووٹروں کو غیر قانونی طریقوں سے متاثر کرنے کی کوششیں جاری ہیں جس کے پیش نظر شراب اور دیگر ممنوعہ اشیاء کی ضبطی جاری ہے۔
Published : April 21, 2026 at 12:39 PM IST
چنئی: تمل ناڈو اسمبلی انتخابات کے لیے 23 اپریل کو ہونے والی ووٹنگ میں اب صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں، ایسے میں انتخابی عہدیداروں نے اپنی چوکسی بڑھا دی ہے۔ نتیجتاً، ریاست بھر میں بڑی مقدار میں نقدی، سونا، منشیات، شراب اور ترغیب دینے والی دیگر اشیاء ضبط کی گئی ہیں۔
حکام نے بتایا کہ جاری کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر اب تک 1,200 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ضبط کی گئی ہے۔ اس میں 500 کروڑ روپے سے زیادہ کی نقدی اور قیمتی اشیاء شامل ہیں جو انتخابات کی نگرانی کرنے والی ٹیموں کے ذریعے براہ راست ضبط کی گئی ہیں، جب کہ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ اور دیگر ایجنسیوں نے بھی اپنی آزادانہ کارروائیوں کے ذریعے کافی رقم ضبط کی ہے۔
نقدی کے علاوہ اہلکاروں نے بڑی مقدار میں شراب اور ممنوعہ اشیاء بھی ضبط کیں، جو غیر قانونی طریقوں سے ووٹروں کو متاثر کرنے کی مسلسل کوششوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ کئی علاقوں، خاص طور پر شہری اور چھوٹے علاقوں سے کوپن اور فری چیزوں جیسی ترغیبات کی رپورٹیں سامنے آئیں۔ انفورسمنٹ ٹیموں نے بھرپور کریک ڈاؤن کیا جس کے نتیجے میں انتخابی ضابطہ اخلاق اور دیگر قوانین کی خلاف ورزی کے تقریباً 100 کیسز درج کیے گئے۔
اضلاع میں، تروولور میں سب سے زیادہ ضبطی کی کارروائی انجام دی گئی۔ اس کے بعد چنئی کا نمبر آتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ والے اہم حلقوں پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ تیاریوں کے بارے میں افسران نے بتایا کہ ریاست بھر میں 95 فیصد سے زیادہ ووٹر انفارمیشن سلپس پہلے ہی تقسیم کی جاچکی ہیں۔
کچھ علاقوں میں نشان زد کی گئی خامیوں کو دور کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور پولنگ سے قبل انتظامات اور کارروائیوں کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کل 234 اسمبلی حلقوں میں سے 105 کو "خرچ کے لحاظ سے حساس" کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے، جن کی خاص نگرانی کی ضرورت ہے۔ مزید برآں، 5,938 پولنگ اسٹیشنوں کی شناخت "بہت زیادہ حساس" کے طور پر کی گئی ہے، جہاں پر سکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں اور ہموار اور منصفانہ ووٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی کو بڑھایا گیا ہے۔
85 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ شہریوں اور معذور افراد سمیت دو لاکھ سے زیادہ ووٹرز پوسٹل بیلٹ سسٹم کے ذریعے پہلے ہی اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں۔ یہ جامع شرکت کی سہولت کے لیے اقدامات کی عکاسی کرتا ہے۔
حکام نے انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے بڑی تعداد میں مبصرین تعینات کیے ہیں، جن میں اخراجات، عمومی طرز عمل اور امن و امان کی نگرانی کرنے والے مبصرین شامل ہیں۔ تمام اضلاع میں سینٹرل آرمڈ پولیس فورس (سی اے پی ایف) کی تعیناتی کے ساتھ سکیورٹی انتظامات کو مزید مضبوط کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تمل ناڈو میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف ووٹنگ کو یقینی بنانے کے لئے تمام ضروری اقدامات کیے جارہے ہیں۔
