تاج محل کی سیکیورٹی میں بڑی چوک: شاہی مسجد کی چھت پر غیر ملکی سیاحوں کی وائرل ویڈیو سے ہلچل، تحقیقات کا آغاز
تاج محل کے احاطہ میں واقع شاہی مسجد کی چھت ایک سخت ممنوعہ علاقہ ہے، جہاں تمام زائرین کے داخلے پر مکمل پابندی عائد ہے۔
Published : November 12, 2026 at 7:05 AM IST
آگرہ: دنیا بھر میں محبت کی علامت کے طور پر مشہور یادگار، تاج محل کے حفاظتی انتظامات سوالوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ تاریخی شاہی مسجد کی چھت پر مبینہ طور پر فلمائی گئی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی ہے، جس نے محکمہ آثار قدیمہ ہند (اے ایس آئی) اور سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس (سی آئی ایس ایف) کے حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو تاج محل کمپلیکس کے قریب واقع تاریخی شاہی مسجد کی چھت پر بنائی گئی ہے۔ اس میں واضح طور پر ایک غیر ملکی سیاح جوڑے کو چھت پر بے فکری سے چہل قدمی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
شاہی مسجد کی چھت ایک سخت ممنوعہ علاقہ ہے، جہاں تمام زائرین کے داخلے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ ایسے حالات میں سیکیورٹی پر مامور سی آئی ایس ایف اہلکاروں اور اے ایس آئی عملے کی چوکسی پر سنگین سوالات اٹھنا فطری ہے۔ مبینہ طور پر یہ ویڈیو بدھ کی صبح تقریباً ساڑھے سات بجے ریکارڈ کی گئی۔ ڈیوٹی پر موجود ایک سی آئی ایس ایف گارڈ کی نظر ان غیر ملکی سیاحوں پر اس وقت پڑی جب وہ پہلے ہی مسجد کی چھت پر پہنچ چکے تھے۔
ممنوعہ چھت پر غیر ملکی سیاحوں کو دیکھتے ہی سیکیورٹی گارڈ نے فوری طور پر انہیں نیچے اترنے کی ہدایت کی۔ تاہم، اصل تشویش اب بھی برقرار ہے کہ سخت سیکیورٹی کے باوجود یہ سیاح اتنے حساس علاقے تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ خدامِ روضہ کمیٹی کے صدر طاہر الدین طاہر نے اس واقعے پر شدید اعتراض کا اظہار کیا ہے۔ اسے سنگین غفلت کا معاملہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ناقابلِ قبول ہے اور اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔
یہ بھی پڑھیں: نوئل ٹاٹا وولٹاس کے چیئرمین عہدے سے سبکدوش، اعزازی چیئرمین مقرر
طاہر نے مزید کہا کہ چونکہ یہ علاقہ سخت ممنوعہ ہے، اس لیے وہاں سیاحوں کی موجودگی کسی بڑے ناخوشگوار واقعے کو دعوت دے سکتی تھی۔ اس حساس معاملے کا علم ہوتے ہی محکمہ آثار قدیمہ (اے ایس آئی) کی سپرنٹنڈنگ آرکیالوجسٹ سمیتا ایس کمار نے فوری کارروائی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے اے ایس آئی اور سی آئی ایس ایف کی ٹیموں سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ کمار نے یقین دہانی کرائی کہ اس غفلت کے حوالے سے مزید سخت قانونی کارروائی کا تعین رپورٹ کے نتائج کی بنیاد پر کیا جائے گا۔