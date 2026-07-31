آئی بی افسر انکت شرما قتل کیس میں طاہر حسین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی
عدالت نے کہاکہ اس واقعہ نےمعاشرے کو چونکا دیا۔ جس انداز میں یہ سارا واقعہ سامنے آیا اس نے معاشرے کو سوچنے پر مجبور کیا۔
Published : July 31, 2026 at 4:28 PM IST
نئی دہلی: آئی بی افسر انکت شرما قتل کیس میں عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جج نے کہا کہ یہ بہت سنگین واقعہ ہے۔ انکت شرما کو بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کی لاش کو جانور کی طرح چھوڑ دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ اس واقعہ نے معاشرے کو چونکا دیا۔ جس انداز میں یہ سارا واقعہ سامنے آیا اس نے معاشرے کو سوچنے پر مجبور کیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ جرم انتہائی سفاکانہ ہے۔
Delhi | Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots pic.twitter.com/Zc20npeIBi— ANI (@ANI) July 31, 2026
اس سے قبل 13 جولائی کو عدالت نے اس معاملے میں پانچ لوگوں کو مجرم قرار دیا تھا اور چھ دیگر کو بری کر دیا تھا۔ طاہر حسین کے علاوہ مقدمے میں سزا پانے والے ملزمان میں ناظم، قاسم، انس اور جاوید شامل ہیں۔ بری ہونے والے دیگر ملزمان میں حسین عرف ملاجی عرف سلمان، سمیر خان، فیروز، گلفام، شعیب عالم عرف بوبی اور منتظر عرف موسی شامل ہیں۔
واضح رہے کہ دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے اس معاملے میں 3 جون 2020 کو چارج شیٹ داخل کی تھی۔ کرائم برانچ کی چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ 24 اور 25 فروری 2020 کو طاہر حسین نے چاند باغ پلیا کے قریب اپنے گھر اور مسجد سے ایک ہجوم کی قیادت کی اور اسے فرقہ وارانہ موڑ دیا۔ چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ انکت شرما کے قتل کی سازش رچی گئی تھی۔ انکت شرما کو طاہر حسین کی قیادت میں ہجوم نے خاص طور پر نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ کھجوری خاص کے علاقے میں طاہر حسین کے گھر کے باہر پیش آیا۔ شرما کے قتل کے بعد ہجوم نے اس کی لاش کو نالے میں پھینک دیا۔
پولیس کے مطابق کچھ لوگ لاش کو نالے میں پھینک رہے تھے۔ انکت شرما کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹروں کو تیز دھار ہتھیار سے 51 وار کے زخم ملے۔