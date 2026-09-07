نابالغ لڑکی کے والد پر حملہ کرنے کے ملزم سواتنتر بھاردواج کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا
واضح رہے کہ بھاردواج نے ایک پوڈ کاسٹ میں اعتراف کیا کہ اس نے ایک احتجاجی طالبہ کے والد کے سر پر حملہ کیا تھا۔
Published : September 7, 2026 at 4:51 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے جنتر منتر پر ایک مظاہرے کے دوران ایک نابالغ کے والد پر حملہ کرنے اور انہیں زخمی کرنے کے ملزم سواتنتر بھردواج کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے۔ سواتنتر بھردواج کی عدالتی حراست آج ختم ہو رہی تھی، جس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔
6 ستمبر کو عدالت نے بھاردواج کو 7 ستمبر تک عدالتی حراست میں بھیج دیا تھا جس کے بعد انہیں ایک دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا گیا تھا۔ سواتنتر بھاردواج کو 4 ستمبر کو بلند شہر، اتر پردیش سے گرفتار کیا گیا تھا۔ آج دہلی ہائی کورٹ سوتنتر بھردواج کی گرفتاری کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر سماعت کرنے والا ہے۔
سواتنتر بھاردواج کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب اس نے ایک پوڈ کاسٹ میں اعتراف کیا کہ اس نے ایک احتجاجی طالبہ کے والد کے سر پر حملہ کیا تھا۔ اس پوڈ کاسٹ کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی اور کئی دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے دلیل دی کہ چونکہ سواتنتر بھردواج نے پوڈ کاسٹ میں الزامات کو تسلیم کیا ہے، اس لیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے۔
اس احتجاج کے بعد اتر پردیش کے بلند شہر میں سواتنتر بھردواج کو گرفتار کر لیا گیا۔ سواتنتر بھاردواج کے خلاف پوکسو ایکٹ اور ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ جنتر منتر پر احتجاج کے دوران کاکڑوچ جنتا پارٹی نے الزام لگایا کہ لاٹھیوں اور سلاخوں سے لیس سادہ کپڑوں میں کچھ لوگوں نے مظاہرین پر حملہ کیا۔ اس احتجاج کے دوران سواتنتر بھردواج کی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔