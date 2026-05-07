بنگال میں سویندو ادھیکاری کے ذاتی معاون کا گولی مار کر قتل، علاقے میں کشیدگی
سویندو ادھیکاری کے اسسٹنٹ کے قتل کی واردات کے ایک عینی شاہد نے کہا کہ یہ حملہ منصوبہ بند لگ رہا تھا۔
Published : May 7, 2026 at 8:09 AM IST
مدھیم گرام: مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کے 48 گھنٹے کے اندر، بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری کے ذاتی معاون چندر ناتھ رتھ کو بدھ کی رات شمالی کولکاتا میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
یہ واردات شمالی 24 پرگنہ ضلع کے مدھیم گرام کے دوہریا، دولتلہ علاقے میں انجام دی گئی، جہاں ریاستی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے ایگزیکٹیو اسسٹنٹ چندر ناتھ رتھ کو موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے نزدیک سے گولی مار دی۔
اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں نے چندر ناتھ کی گاڑی کا پیچھا کیا، اسے روکا اور دوسری طرف سے کھڑکی سے گولی مار دی۔ حملے کے فوراً بعد حملہ آور موقع سے فرار ہوگئے۔ وہ ڈرائیور کے بغل والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ رتھ کے ڈرائیور کو بھی گولی لگی ہے اور اسے کولکتہ کے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بی جے پی کے سرکاری میڈیا چینل نے بتایا کہ مقامی نیوز چینلز نے اطلاع دی کہ فائرنگ میں رتھ شدید طور پر زخمی ہو گئے اور انہیں نزدیک ایک نجی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔
#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal | BJP Leader Suvendu Adhikari reaches the hospital where his PA Chandra was taken after he was shot and succumbed to the injuries near Madhyamgram— ANI (@ANI) May 6, 2026
ہسپتال کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ "متاثرہ شخص کو مردہ حالت میں لایا گیا تھا۔ ان کے سینے میں کئی گولیاں لگی تھیں، جن میں سے ایک ان کے دل میں پیوست ہو گئی تھی، اور دوسری گولی ان کے پیٹ کے حصے میں لگی تھی۔ انہیں بچانے کا کوئی موقع نہیں ملا۔" پارٹی ذرائع کے مطابق، رتھ نے بھوانی پور حلقے میں ادھیکاری کی تشہیری مہم میں کلیدی کردار ادا کیا، جہاں بی جے پی لیڈر نے سابق وزیر اعلیٰ اور ٹی ایم سی سپریمو ممتا بنرجی کو شکست دی۔
ایک مقامی نیوز چینل کو دیے گئے ایک بیان میں بی جے پی کے رہنما اور منتخب ایم ایل اے کوستوو باغچی، جو ہسپتال میں موجود تھے، نے کہا کہ "یہ ہدف بنا کر کیا گیا حملہ تھا۔ حملہ آوروں نے کافی دیر تک رتھ کی گاڑی کا پیچھا کیا اور پھر انہیں گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہ ممتا اور ابھیشیک بنرجی کا کام ہے۔ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مجرموں کی شناخت نہیں ہو جاتی۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک لاش کی آخری رسومات نہیں ہو جاتیں۔" ذرائع کے مطابق سویندو ادھیکاری بھی ہسپتال پہنچ رہے ہیں۔
بی جے پی کے نو منتخب ایم ایل اے ترون جیوتی تیواری نے کہا کہ ہم امن کی بات کر رہے تھے لیکن ٹی ایم سی نے سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ واقعے کی خبر تیزی سے پھیل گئی، جس کے نتیجے میں علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کی گئی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔ ذرائع نے بتایا کہ حملہ آوروں کی شناخت اور حملے کے پیچھے کارفرما محرکات کا تعین کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal | Visuals of the car in which BJP Leader Suvendu Adhikari's PA Chandra was shot dead near Madhyagram — ANI (@ANI) May 6, 2026
اس واقعے نے ریاست کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی کی زبردست جیت کے بعد سویندو ادھیکاری وزیر اعلیٰ کے عہدے کی دوڑ میں ہیں۔ سال 2021 کی نندی گرام کی شکست کو دہراتے ہوئے ادھیکاری نے بھوانی پور میں موجودہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو شکست دی۔
بی جے پی جس نے بنگال اسمبلی انتخابات میں 207 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے، حکومت بنانے کے اپنے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ بنگال میں بی جے پی پہلی بار برسر اقتدار ہوگی۔ وہیں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) صرف 80 سیٹیں حاصل کر سکی، جس سے ریاست میں اس کی 15 سالہ حکمرانی ختم ہو گئی۔
#WATCH | Visuals from the hospital where BJP Leader Suvendu Adhikari's PA Chandra was taken after he was shot and succumbed to the injuries near Madhyagram in West Bengal — ANI (@ANI) May 6, 2026
سویندو ادھیکاری نے سفاکانہ اور منصوبہ بند قتل قرار دیا
مغربی بنگال کے بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری نے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کے قتل کو "سفاکانہ اور منصوبہ بند قتل" قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے پارٹی کارکنوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی، انہیں یقین دلایا کہ مجرموں کو سزا دی جائے گی۔ وہیں، ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) نے بھی اس واقعے کی مذمت کی اور سی بی آئی جانچ کا مطالبہ کیا۔
ٹی ایم سی کا سی بی آئی جانچ کا مطالبہ
آل انڈیا ترنمول کانگریس نے اس واقعے پر ایک ٹویٹ میں لکھا کہ "ہم آج رات مدھیم گرام میں چندر ناتھ رتھ کے وحشیانہ قتل کے ساتھ ساتھ گزشتہ تین دنوں میں انتخابات کے بعد ہونے والے تشدد میں تین دیگر ٹی ایم سی کارکنوں کے قتل کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ تشدد مبینہ طور پر بی جے پی کے حمایت یافتہ شرپسندوں کے ذریعہ کیا گیا، باوجود اس کے کہ انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہے۔
All India Trinamool Congress tweets, " we strongly condemn the brutal murder of chandranath rath in madhyamgram tonight, along with the killing of three other tmc workers in incidents of post-poll violence allegedly carried out by bjp-backed miscreants over the last three days,… — ANI (@ANI) May 6, 2026
ہم اس معاملے میں سخت ترین ممکنہ کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں، جس میں عدالت کی نگرانی میں سی بی آئی تحقیقات شامل ہے، تاکہ ذمہ داروں کی نشاندہی کی جائے اور انہیں بلا تاخیر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔" جمہوریت میں تشدد اور سیاسی قتل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور مجرموں کو جلد از جلد جوابدہ ہونا چاہیے۔
عینی شاہد کا اہم بیان
ایک عینی شاہد نے اے این آئی کو بتایا کہ "جب چندر ناتھ کی کار میری کار کو کراس کر رہی تھی، اسی دوران وہ اچانک رک گئی، اور بائک پر سوار ایک شخص نے آکر کار کے بائیں جانب سے گولی چلانا شروع کردی۔ وہ شخص ماہر نظر آ رہا تھا اور فوراً بھاگ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پہلے سے منصوبہ بند تھا۔
گولیاں پوائنٹ بلینک رینج سے چلائی گئیں۔ میں نے دو راؤنڈ کی آواز سنی۔ یہ واقعہ ہسپتال سے تقریباً 200-300 میٹر کے فاصلے پر رات 10:30 سے 11 بجے کے درمیان پیش آیا۔ لوگ انہیں ہسپتال لے کر آئے، کار ڈرائیور کو بھی گولی لگی ہے۔"
بی جے پی لیڈر اگنی مترا پال کا 'سیاسی محرکات' کا الزام
دریں اثناء بی جے پی لیڈر اگنی مترا پال نے اس واقعے کے پیچھے سیاسی محرکات کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جارہی ہے۔ پال نے کہا کہ "شاید یہ بھوانی پور میں ممتا بنرجی کی شکست کا نتیجہ ہے۔ فی الحال سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔"
