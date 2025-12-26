شوبھندو ادھیکاری نے بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمیشن کے عہدیداروں سے کی ملاقات، اقلیتوں کے خلاف مظالم بند کرنے کی اپیل
مغربی بنگال اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شوبھندو ادھیکاری نے دعویٰ کیا کہ ڈپٹی ہائی کمیشن کے اہلکار ان سے ملنے سے گریز کررہے ہیں۔
کولکاتہ: مغربی بنگال اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سویندو ادھیکاری نے پانچ رکنی وفد کے ساتھ جمعہ کو بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمیشن کے سینئر عہدیداروں سے ملاقات کی اور بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف مبینہ مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔
بی جے پی لیڈر نے ڈپٹی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کرنے والے مظاہرین کے خلاف پولیس کی بربریت پر ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس حکومت پر بھی سخت حملہ کیا۔ ادھیکاری نے ایک میڈیا بریفنگ میں دعویٰ کیا کہ ڈپٹی ہائی کمیشن کے اہلکار پیر سے ان سے ملنے سے گریز کر رہے تھے اور دفتر کے باہر بڑے احتجاج کی وارننگ دینے کے بعد ہی بات چیت کرنے پر رضامند ہوئے۔
بنگلہ دیش میں تشدد
قابل ذکر ہے کہ بنگلہ دیش میں محمد یونس کی عبوری حکومت کے آنے کے بعد سے اقلیتوں بالخصوص ہندوؤں کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں، میمن سنگھ میں ایک ہجوم نے 25 سالہ ہندو کارکن دیپو چندر داس کو مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر اسلام مخالف پوسٹس کرنے کی وجہ سے مار مار کر ہلاک کر دیا۔
ادھیکاری نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے متاثرہ خاندان کو فراہم کردہ معاوضے کے بارے میں معلومات کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں ہندو راہب چنموئے کرشنا داس کی مسلسل نظربندی کا معاملہ بھی اٹھایا اور دعویٰ کیا کہ انہیں بغیر کسی وجہ کے قید کیا گیا ہے۔
اپوزیشن لیڈر نے الزام لگایا کہ بنگلہ دیش کی پچھلی حکومتوں نے روہنگیا مسلمانوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی جبکہ ہندوؤں پر حملے ہو رہے تھے۔ 23 دسمبر کو بیک باغان علاقے میں ہائی کمیشن کے باہر مظاہرین پر پولیس کے لاٹھی چارج کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کی کارروائی میں ایک سادھو سمیت 10 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔
ادھیکاری نے الزام لگایا، "ممتا بنرجی نے بنگال پولیس کو اپنی ذاتی فورس میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ شرم کی بات ہے۔" انہوں نے آنے والے دنوں میں اس معاملے کو مزید بڑھانے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ "گنگا ساگر میلے کے بعد یہاں پانچ لاکھ سادھو آئیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ کولکاتہ پولیس کتنی طاقتور ہے۔"