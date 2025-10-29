دہلی سے مشتبہ جاسوس گرفتار، پاکستان کا سفر کرنے اور غیر ملکی ایٹمی سائنسدان سے روابط کا الزام
دہلی پولیس نے ایک شخص کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اس پر دیگر ممالک کو حساس معلومات فراہم کرنے کا الزام ہے۔
By PTI
Published : October 29, 2025 at 9:30 AM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے ایک 59 سالہ شخص کو جاسوسی کی سرگرمیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ اس پر الزام ہے کہ اس کے ایک غیر ملکی جوہری سائنسدان اور جھارکھنڈ کے جمشید پور سے چلنے والے جعلی پاسپورٹ ریکیٹ کے ساتھ روابط ہیں۔
اہلکار نے منگل کو بتایا کہ ملزم کی شناخت محمد عادل حسینی کے نام سے کی گئی ہے اور اسے سید عادل حسین، نسیم الدین اور سید عادل حسینی کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ ملزم کو دو دن قبل دہلی کے سیما پوری سے گرفتار کیا گیا تھا۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ ملزم بیرون ملک مقیم ایٹمی سائنسدان سے رابطے میں تھا اور اس نے پاکستان سمیت کئی ممالک کا سفر کیا تھا۔
ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اس نے جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے ایک حساس تنصیب کے تین شناختی کارڈ حاصل کیے۔
ایڈیشنل کمشنر آف پولیس (اسپیشل سیل) پرمود سنگھ کشواہ نے بتایا کہ عادل جمشید پور کے ٹاٹا نگر کا رہنے والا ہے۔
افسر نے کہا، "عادل اور اس کے بھائی اختر حسینی پر دیگر ممالک کو حساس معلومات فراہم کرنے اور جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے متعدد ہندوستانی پاسپورٹ حاصل کرنے کا شبہ ہے۔"
یہ پورا نیٹ ورک مبینہ طور پر جمشید پور سے چلایا جا رہا تھا، جہاں جعلی دستاویزات کی مدد سے جعلی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ تیار کیے جا رہے تھے۔
تلاشی کے دوران پولیس نے عادل کے قبضے سے ایک اصلی اور دو جعلی پاسپورٹ برآمد کر لیے۔ ایڈیشنل سی پی نے مزید کہا کہ 26 اکتوبر کو بی این ایس کی دفعہ 61(2) (مجرمانہ سازش)، 318 (دھوکہ دہی)، 338 (قیمتی سیکورٹی کی جعلسازی) اور 340 کے تحت درج ایک کیس میں اسے گرفتار کیا گیا تھا۔
ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ ممبئی پولیس نے عادل کے بھائی اختر کو گرفتار کیا ہے، جس نے کئی خلیجی ممالک کا سفر کیا تھا اور وہ تینوں شناختی کارڈ حاصل کرنے میں بھی ملوث تھا۔
تفتیشی ٹیمیں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ نیٹ ورک کے ذریعے کتنے لوگوں کو جعلی پاسپورٹ جاری کیے گئے۔
کشواہ نے بتایا کہ عادل کو عدالت میں پیش کیا گیا جس نے اسے مزید پوچھ گچھ کے لیے سات دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا۔
