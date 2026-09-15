عوام کا 'بھروسہ' ہی عدلیہ کی اصل طاقت: چیف جسٹس سوریہ کانت
چیف جسٹس سوریہ کانت وفاقی دارالحکومت نئی دہلی میں رام جیٹھ ملانی میموریل لیکچر سیریز میں خطاب کر رہے تھے۔
Published : September 15, 2026 at 11:20 AM IST
نئی دہلی: بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے پیر کو کہا کہ عدالتیں فیصلوں کے نتائج سے نہیں، بلکہ کارروائی کی غیر جانبداری (شفافیت) سے اپنی قانونی حیثیت حاصل کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جو لوگ مقدمہ ہارتے ہیں، انہیں بھی یہ مان کر چلنا چاہیے کہ سسٹم نے ان کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عوام کا 'بھروسہ' ہی عدلیہ کی اصل طاقت (کرنسی) ہے اور انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ چیف جسٹس (CJI) یہاں وفاقی دارالحکومت میں رام جیٹھ ملانی میموریل لیکچر سیریز میں بول رہے تھے۔ اس تقریب کا موضوع تھا 'انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، قانون کے نظام کے ستون کے طور پر شفافیت اور عوامی اعتماد'۔
غلط کام کرتے ہوئے دیکھا جانا، یقینی طور پر بھروسہ کم کرتا ہے
چیف جسٹس نے کہا، 'جیتنے سے عدالت کو اس کا قانونی جواز نہیں ملتا، بلکہ کارروائی کے منصفانہ ہونے سے ملتا ہے۔ کیس ہارنے سے اپنے آپ میں عدالت پر عوام کا بھروسہ کم نہیں ہوتا، جب کہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا جانا، یقینی طور پر بھروسہ کم کرتا ہے۔'
مقبولیت حاصل کرنے سے کہیں زیادہ مشکل
انہوں نے مزید کہا کہ عدالت کا بھروسہ تب حاصل نہیں ہوتا جب اسے پسند کیا جاتا ہے، یا لوگوں کی مرضی کے مطابق نتائج (فیصلے) دیے جاتے ہیں۔ سی جے آئی نے کہا کہ عوام کا بھروسہ دراصل عوام کی پسندیدگی یا منظوری جیسا نہیں ہوتا اور یہ فرق بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عدالت تب بھروسہ حاصل کرتی ہے جب ہارنے والے لوگ، جو بالکل الگ فیصلہ چاہتے تھے، پھر بھی یہ مانتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ جس کارروائی کے تحت ان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا وہ منصفانہ تھی۔ انہوں نے آگے کہا کہ یہ مقبولیت حاصل کرنے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے اور کہیں زیادہ قیمتی بھی۔
عدلیہ، ایک ادارے کے طور پر تنقید کے خلاف نہیں
نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ (NCERT) کی ایک ٹیکسٹ بک سے متعلق ازخود (خود سے کی گئی) کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، 'اپنے آرڈر میں ہم نے دہرایا کہ عدلیہ، ایک ادارے کے طور پر تنقید کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ عدالتی کام کاج پر درست، معلومات پر مبنی اور تعمیری (Constructive) تنقید ایک مضبوط آئینی جمہوریت کی ایک جائز اور ضروری خصوصیت ہے، جو ادارہ جاتی جوابدہی اور خود کو سدھارنے میں مدد کرتی ہے۔'
انہوں نے آگے کہا، 'یہ شفافیت (Transparency) کے دل میں ہے، کیونکہ کوئی عدالت خود کو جانچ سے بالاتر رکھ کر عوام کا بھروسہ نہیں جیت سکتی۔ اسے جانچ، سوالات اور جہاں ضروری ہو، تنقید کے لیے تیار رہنا چاہیے۔' انہوں نے کہا کہ عدالتیں اکثر حقیقت میں دور محسوس ہوتی ہیں اور ان کا طریقۂ کار اکثر اس طرح سے پیچیدہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے حق میں ہوتا ہے جو انہیں سمجھنے والے مہنگے وکلاء کا خرچ اٹھا سکتے ہیں۔
انصاف نظر بھی آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے
انہوں نے کہا، 'اس طرح کے پلیٹ فارم سے یہ تسلیم کرنا سب سے آرام دہ بات نہیں ہے لیکن یہ سچ ہے اور اسے ایمانداری سے ماننا ہی اس بارے میں بات کرنے کی واحد حقیقی شروعات ہے کہ اب کیا بدل رہا ہے۔' سی جے آئی نے کہا کہ انصاف نہ صرف کیا جانا چاہیے، بلکہ ایسا نظر بھی آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے اور عدالت کے لیے شفافیت صرف کھلے دروازے اور عوامی سماعت کا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ اس میں یقیناً یہ چیزیں شامل ہیں۔
عوام کا بھروسہ کوئی سجاوٹ نہیں: چیف جسٹس
انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فیصلے کے پیچھے کی وجہ، نہ کہ صرف اس کا نتیجہ، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے جو دیکھنا چاہے، بشمول وہ لوگ جن کے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی عدالت، آخر کار، کسی حکم پر عمل درآمد کے لیے فوج نہیں بھیج سکتی اور اس کا اختیار تبھی تک رہتا ہے جب تک لوگ بغیر کسی دباؤ کے یہ مانتے رہیں کہ اس پر سچ میں عمل ہونا چاہیے۔
چیف جسٹس (سی جے آئی) نے کہا، 'اگر یہ سچ ہے اور میں پورے دل سے مانتا ہوں کہ یہ سچ ہے، تو عوام کا بھروسہ کوئی سجاوٹ نہیں ہے۔ اصل میں یہ واحد کرنسی (سکہ) ہے جس کے ذریعے اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ واحد سکہ ہے جسے عدلیہ نے سچ میں ہمیشہ اپنے پاس رکھا ہے۔'
ایماندارانہ اور عام اصلاحات کا مجموعی ویژن
انہوں نے کہا کہ بھروسہ ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی ادارہ ایک بار کما کر ہمیشہ کے لیے اس پر تکیہ کر سکے۔ اسے مسلسل رینیو (تازہ) کرنا پڑتا ہے اور یہ کسی ایک لمحے یا فیصلے سے کہیں زیادہ، لوگوں کے سسٹم کے ساتھ کیس در کیس جمع ہوئے، عام تجربے سے بنتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسے کمانے کا کام، اس لحاظ سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سی جے آئی نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ شفافیت کا چھوٹا اور بغیر دکھاوے کا کام بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ کوئی ایک تاریخی (لینڈ مارک) فیصلہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک اصلاح نہیں ہے جو عوام کے بھروسے کو بچاتی ہے، بلکہ یہ کئی ایماندارانہ اور عام اصلاحات کا مجموعی ویژن ہے، جو وقت کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔
'فکسر وکلاء' کے کردار پر تشویش کا اظہار
انہوں نے کہا کہ شفافیت اس لیے اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سب سے پہلے بھروسہ کمایا جا سکتا ہے۔ سینئر ایڈووکیٹ مہیش جیٹھ ملانی نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور عدلیہ و ٹریبیونلز میں بدعنوانی (کرپشن) کے لیے 'فکسر وکلاء' کے کردار پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پہچان قانونی برادری میں سب کو معلوم ہے اور اسے سپریم کورٹ کولیجیم کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا، 'عدلیہ یا ٹریبیونل میں فکسر وکلاء کے بغیر کرپشن نہیں ہو سکتا، جو رشوت دے کر پورے قانونی نظام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بار (وکلاء برادری) میں ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کون ہیں۔ ان کے نام شاید انٹیلی جنس ایجنسیوں کے پاس موجود ہیں اور اگر پہلے سے نہیں بتائے گئے، تو سپریم کورٹ کولیجیم کو بتا دیے جانے چاہئیں۔'