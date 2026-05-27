سپریم کورٹ آج ایس آئی آر کے عمل کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر فیصلہ سنائے گا
درخواستوں میں الیکشن کمیشن کی طرف سے شروع کیے گئے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کےقانونی جواز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے پڑھیں۔
Published : May 27, 2026 at 11:02 AM IST
نئی دہلی: ملک کی عدالت عظمیٰ آج، بدھ کو، ووٹر فہرستوں کی خصوصی گہری نظر ثانی (SIR) سے متعلق الیکشن کمیشن آف انڈیا (ECI) کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی متعدد درخواستوں پر ایک اہم فیصلہ سنائے گی۔
چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیا باغچی پر مشتمل بنچ بدھ کو اپنا فیصلہ سنائے گی، جس نے اس سال کے شروع میں اس معاملے پر وسیع سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ درخواستوں میں الیکشن کمیشن کے ذریعہ کئے گئے ایس آئی آر کے عمل کی قانونی جواز کو چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نظرثانی کا یہ عمل آئین کے آرٹیکل 326، عوامی نمائندگی ایکٹ، 1950 اور اس کے تحت بنائے گئے قوانین کے تحت کمیشن کو حاصل اختیارات سے تجاوز کرتا ہے۔
تنازعہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کے اس تقاضے کے گرد گھومتا ہے کہ جس میں ووٹرز کے نام 2002 یا 2003 کی ووٹر لسٹ میں شامل ہونے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے گئے دلائل میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ شرط حقیقی ووٹروں کو حقِ رائے دہی سے محروم کر سکتی ہے، خاص طور پر پسماندہ اور تارکین وطن کی کمیونٹیز، جن کے پاس اپنے نسب کا پتہ لگانے کے لیے ضروری دستاویزات کا فقدان ہو سکتا ہے۔
کارروائی کے دوران، سپریم کورٹ نے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر کے عمل سے متاثر ووٹروں کو درپیش مشکلات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ طریقہ کار میں شفافیت کو بڑھانے کے مقصد سے عبوری ہدایات جاری کیں۔ کمیشن نے ابتدائی طور پر تصدیق کے مقاصد کے لیے 11 مخصوص دستاویزات کی نشاندہی کی تھی۔ تاہم، سپریم کورٹ نے بعد میں ہدایت دی کہ آدھار کو ایک اضافی دستاویز کے طور پر شامل کیا جائے جو ایس آئی آر کے عمل کے لیے قابل قبول ہے۔
ان میں سے زیادہ تر درخواستیں گزشتہ سال جون میں دائر کی گئی تھیں، جب الیکشن کمیشن نے ریاست بہار میں ایس آئی آر مشق کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد، اس عمل کو مغربی بنگال، کیرالہ اور تمل ناڈو سمیت کئی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں تک بڑھا دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سامنے اس عمل کا دفاع کرتے ہوئے پولنگ باڈی نے کہا کہ اس نظرثانی کا مقصد انتخابی فہرستوں کی شفافیت کو یقینی بنانا اور جعلی یا نا اہل ووٹرز کی شمولیت کو روکنا تھا۔ فریقین کو تفصیل سے سننے کے بعد، سی جے آئی جسٹس سوریہ کانت پر مشتمل بنچ نے 29 جنوری کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔
