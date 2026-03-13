ماہواری کی لازمی چھٹی پر خواتین کے کریئر کو پہنچ سکتا ہے نقصان': سپریم کورٹ کا انتباہ
CJI نے کہا کہ ان سوالوں کے پیچھے ایک بہت گہری سوچی سمجھی سازش ہے اور آپ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی۔
Published : March 13, 2026 at 2:55 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو خبردار کیا کہ خواتین کے لیے پیریڈس کی چھٹی (ماہواری کی چھٹی) لازمی کرنے والے قوانین ان کے کیریئر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی پالیسیاں بنانے سے پہلے جاب مارکیٹ (نوکری کے بازار) کے حقائق کو سمجھنا ضروری ہے اور اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ پالیسیاں نوجوان خواتین کو یہ پیغام نہ بھیجیں کہ وہ کمتر یا کمزور ہیں۔
یہ معاملہ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ عدالت شیلیندر منی ترپاٹھی کی طرف سے دائر ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی، جس میں ریاستوں کو ماہواری کی مدت کی چھٹیوں سے متعلق ضابطے نافذ کرنے کی ہدایت کی درخواست کی گئی تھی۔ سی جے آئی نے کہا کہ یہ درخواستیں ایک سوچی سمجھی سازش کے ساتھ دائر کی گئیں اور نیک نیتی سے دائر نہیں کی گئیں۔
نوجوان خواتین کے ذہنوں میں کمتر کا تأثر
چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) نے ریمارکس دیے، "بنیادی طور پر، اس کا مقصد نوجوان خواتین کے ذہنوں میں یہ تأثر پیدا کرنا ہے کہ آپ ابھی بھی کمتر ہیں۔ آپ کے پاس کچھ فطری مسائل ہیں جو آپ کو مردوں کے برابر ہونے کے قابل نہیں بناتے ہیں، اس لیے آپ ایک مخصوص مدت کے دوران وہی کام نہیں کر سکتے۔" سی جے آئی نے مزید کہا کہ درخواست گزار کے وکیل کو اپنے مطالبے کے دور رس اثرات کو سمجھنا چاہیے۔
جاب مارکیٹ کے عملی حقائق
بنچ نے وکیل سے کہا کہ خواتین کے لیے مثبت اقدام آئینی طور پر درست ہے، لیکن انہیں جاب مارکیٹ کے عملی حقائق پر بھی غور کرنا چاہیے۔ انسانی وسائل جتنا کم پرکشش ہوگا، ان کے منتخب ہونے کا امکان اتنا ہی کم ہوگا۔ جسٹس باغچی نے زور دے کر کہا کہ ان پہلوؤں پر غور کیا جانا چاہیے اور اس معاملے کو کاروباری ماڈل کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے۔
چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) نے زبانی ریمارکس دیے کہ اگر درخواست گزار کی ماہانہ تین یا چار دن کی چھٹی کا حق دینے کی تجویز دی گئی تو اس سے خواتین کے کریئر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔
دو دن کی چھٹی دے دیجیے
درخواست گزار کے وکیل نے واضح کیا کہ وہ دو دن کی چھٹی مانگ رہے ہیں اور مزید کہا، "اڈیشہ اور کرناٹک جیسی ریاستوں نے اس سمت میں قدم اٹھایا ہے اور کیرالہ نے بھی اس میں نرمی کی ہے۔" یہ بھی بتایا گیا کہ 2013 میں، کیرالہ حکومت نے تمام سرکاری یونیورسٹیوں میں طالبات کو ماہواری کی چھٹی لینے کی اجازت دی۔
چھٹی دینے پر نجی کمپنیوں کی تعریف
چیف جسٹس (سی جے آئی) نے کہا کہ درخواست گزار کو کام کی جگہوں کی ذہنیت سمجھ نہیں آئی۔ وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نجی کمپنیوں نے خواتین کو درپیش مسائل کو دیکھتے ہوئے رضاکارانہ طور پر چھٹی دی تھی۔ چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) نے رضاکارانہ طور پر چھٹی دینے پر نجی کمپنیوں کی تعریف کی۔ بنچ نے ریمارکس دیے کہ "جس لمحے آپ کوئی قانون لاتے ہیں، آپ ایک لازمی شرط لگاتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ ان کے کیریئر کو کتنا نقصان پہنچانے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی انہیں ملازمت نہیں دے گا۔"
بنچ نے دلائل سننے کے بعد تمام اداروں میں خواتین کے لیے ماہواری کی تنخواہ کی چھٹی کی درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد ماہواری کی چھٹی کی پالیسی بنانے کے لیے عرضی گزار کی درخواست پر غور کرے۔
ماہواری کی چھٹیوں پر ایک ماڈل پالیسی وضع (آٹھ جولائی 2024)
واضح رہے کہ آٹھ جولائی 2024 میں بھی سپریم کورٹ نے مرکز کو ہدایت دی تھی کہ وہ ریاستوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرکے خواتین ملازمین کے لیے ماہواری کی چھٹیوں پر ایک ماڈل پالیسی وضع کرے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس جے بی پارڈی والا اور منوج مشرا پر مشتمل بنچ نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ پالیسی سے متعلق ہے اور یہ عدالتوں کے لیے غور کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مزید برآں خواتین کو اس طرح کی چھٹی دینے کے بارے میں عدالت کی طرف سے اس طرح کا فیصلہ نتیجہ خیز اور "نقصان دہ" ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ آجر انہیں ملازمت دینے سے گریز کر سکتے ہیں۔
خواتین کو افرادی قوت سے دور رکھا جائے
چھٹی کس طرح مزید خواتین کو افرادی قوت کا حصہ بننے کی ترغیب دے گی، اس پر کورٹ نے درخواست گزار سے پوچھا اور کہا کہ اس طرح کی چھٹی کو لازمی قرار دینے سے خواتین کو افرادی قوت سے دور رکھا جائے گا اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ کورٹ نے مزید کہا کہ یہ دراصل حکومتی پالیسی کا پہلو ہے، نہ کہ عدالتوں کے لیے کہ وہ اس پر غور کریں۔
اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد فیصلہ
غور طلب ہے کہ اس معاملے میں درخواست گزار کا کہنا ہے کہ مئی 2023 میں مرکز کو ایک نمائندگی پیش کی گئی تھی۔ چونکہ مسائل ریاستی پالیسی کے متعدد مقاصد کو جنم دیتے ہیں، اس لیے ہمارے سابقہ حکم کی روشنی میں عدالت کے مداخلت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تاہم بنچ نے درخواست گزار اور وکیل شیلیندر ترپاٹھی کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل راکیش کھنہ کو خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت کے سکریٹری اور ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی کو منتقل کرنے کی اجازت دی۔ بنچ نے کہا کہ ہم سکریٹری سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو پالیسی کی سطح پر دیکھیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کریں اور دیکھیں کہ کیا کوئی ماڈل پالیسی بنائی جا سکتی ہے۔
ماہواری کی چھٹی مانگنے والی درخواست مسترد
عدالت نے واضح کیا کہ اگر وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو مرکز کی مشاورت کا عمل ریاستوں کے راستے میں نہیں آئے گا۔ سپریم کورٹ نے اس سے قبل ملک بھر میں خواتین طالبات اور کام کرنے والی خواتین کے لیے ماہواری کی چھٹی مانگنے والی درخواست کو ختم کر دیا تھا۔ اس وقت کورٹ نے کہا تھا کہ چونکہ یہ مسئلہ پالیسی کے دائرہ کار میں آتا ہے، اس لیے مرکز سے نمائندگی کی جا سکتی ہے۔ سینئر وکیل نے کہا کہ آج تک مرکز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔