صرف بیمہ دار کو حق ہوگا، کوئی تیسرا فریق رقم کا دعویٰ نہیں کرسکتا: سپریم کورٹ
سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ بیمہ کا معاہدہ صرف اور صرف انشورنس کمپنی اور صارف کے درمیان ہے۔ پوری کہانی پڑھیں۔
Published : June 20, 2026 at 5:23 PM IST
نئی دہلی: ایک اہم فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بیمہ کا معاہدہ بیمہ دار اور بیمہ کمپنی کے درمیان خالصتاً نجی معاہدہ ہے۔ کوئی تیسرا فریق اس کے تحت دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ حکم جسٹس سندیپ مہتا اور جسٹس وجے بشنوئی کی بنچ نے 18 جون کو دیا تھا۔
وکلاء ٹی وی ایس راگھویندر شریس اور گایتری گلاٹی اپیل کنندہ کی طرف سے پیش ہوئے جب کہ وکیل ساکشی متل مدعا علیہ کی طرف سے پیش ہوئے۔ بنچ نے نوٹ کیا کہ موجودہ کیس میں، اپیل کنندہ اور بیمہ دار کے درمیان معاہدے یا توثیق کی نوعیت واضح نہیں تھی، آیا یہ "کرائے کی خریداری"، "ہائپوتھیکیشن" یا "لیز" تھی۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ نیشنل کنزیومر ڈسپیوٹ ریڈریسل کمیشن (این سی ڈی آر سی) نے صحیح فیصلہ دیا تھا کہ فائنانسر کے پرکاش چند (اپیل کنندہ) اور انشورنس کمپنی کے درمیان کوئی براہ راست معاہدہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاہدہ صرف اپیل کنندہ اور بیمہ دار کے درمیان تھا، اور انشورنس کمپنی کو معاہدے میں فریق نہیں بنایا گیا تھا۔
بنچ نے یہ مشاہدات پرکاش چند کی اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہے جس میں ان کی تحویل سے چوری ہونے والی گاڑی کے لیے انشورنس معاوضہ کی درخواست کی گئی تھی۔ قرض لینے والے نے قرض کی قسطیں ادا نہ کرنے کے بعد گاڑی فنانسر کے حوالے کر دی تھی۔ بنچ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اپیل کنندہ یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویزی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا کہ بیمہ کنندہ نے گاڑی اس کے حوالے کی تھی۔
عدالت نے کہا کہ وہ مبینہ چوری کی تفصیلات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا جس میں واقعہ کی جگہ، تاریخ اور وقت شامل ہے۔ یہ رویہ ان کے اپنے کیس کے بارے میں سنگین سوالات اور شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔
سپریم کورٹ نے کہا، "موجودہ معاملے میں، یہاں تک کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ بیمہ دار نے گاڑی اپیل کنندہ کو دے دی تھی، اس سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی کہ اپیل کنندہ کو گاڑی کا مالک نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے، انشورنس کمپنی کو اپیل کنندہ کو نقصان کی تلافی کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا"۔
بنچ نے مزید کہا کہ اس کا خیال ہے کہ قومی کمیشن نے صحیح طور پر مشاہدہ کیا ہے کہ انشورنس کمپنی کو اپیل کنندہ کے دعوے کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انشورنس کمپنی اپیل کنندہ اور بیمہ کنندہ کے درمیان معاہدے میں فریق نہیں تھی۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ فنانسر کا اورینٹل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے ساتھ کوئی براہ راست معاہدہ نہیں تھا، کیونکہ انشورنس پالیسی گاڑی کے اصل مالک سوما شیکھر کے نام پر جاری کی گئی تھی۔ اس سے قبل، قومی کمیشن نے ضلعی اور ریاستی صارفین کے فورمز کے فیصلوں کو الٹ دیا تھا جو اپیل کنندہ کے حق میں پائے گئے تھے۔
اپیل کنندہ نے سوما شیکھر کو گاڑی خریدنے کے لیے قرض فراہم کیا تھا۔ اس گاڑی کا اورینٹل انشورنس نے 8 فروری 2003 سے 7 فروری 2004 تک کی مدت کے لیے جامع بیمہ کیا تھا۔ مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، سوما شیکھر نے 13 دسمبر 2003 کو گاڑی اپیل کنندہ کو واپس کردی۔ دو دن بعد، پرکاش چند نے گاڑی کی چوری کی پولیس رپورٹ درج کرائی۔ پولیس کی جانب سے کیس میں کلوزر رپورٹ درج کرنے کے بعد، اس نے بیمہ کمپنی کے پاس دعویٰ دائر کیا، جس میں ماتحت کام لیا گیا۔
انشورنس کمپنی نے دعویٰ مسترد کر دیا، جس سے صارفین میں تنازعہ پیدا ہو گیا۔ میسور ڈسٹرکٹ کنزیومر فورم اور کرناٹک اسٹیٹ کمیشن نے پرکاش چند کے حق میں فیصلہ دیا۔ تاہم، 2015 میں، نیشنل کمیشن نے انشورنس کمپنی کی نظرثانی کی درخواست کو قبول کر لیا، اور کہا کہ فریقین کے درمیان کوئی براہ راست معاہدہ نہیں تھا۔