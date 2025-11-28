خواتین سے ماہواری کا ثبوت مانگنے کی تحقیقات کے سوال پر سپریم کورٹ سخت
خواتین ملازمین سے ماہواری کا ثبوت مانگنے کی تحقیقات پر، سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا کہ "یہ سوچ اور ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔"
نئی دہلی: سپریم کورٹ کے جسٹس بی وی ناگارتھنا کی سربراہی والی بنچ نے جمعہ کو اس دعوے پر برہمی کا اظہار کیا کہ ہریانہ کی ایک یونیورسٹی میں صفائی کرنے والی خاتون ملازمین کو ان کے پرائیویٹ پارٹس کی تصاویر فراہم کرکے ماہواری کو ثابت کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ، "یہ لوگوں کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔"
جسٹس ناگارتھنا نے کہا، "کرناٹک میں، وہ ماہواری کی چھٹی دے رہے ہیں، یہ پڑھ کر میں نے سوچا کہ کیا وہ چھٹی دینے کے لیے ثبوت مانگیں گے؟"
سپریم کورٹ کی بنچ میں شامل آر مہادیون نے مرکز اور دیگر کو ایک عرضی پر نوٹس جاری کیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ہریانہ کی مہارشی دیانند یونیورسٹی میں صفائی ستھرائی کے کام کرنے والی خواتین سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی تصاویر فراہم کرکے اپنی ماہواری کو ثابت کریں۔
سماعت کے دوران، بنچ نے کہا، "یہ ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔۔۔ یہ لوگوں کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے، اگر ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے کوئی بڑا کام پورا نہیں ہو سکا تو کسی اور کو رکھا جا سکتا تھا۔"
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سینئر وکیل وکاس سنگھ نے بنچ کو بتایا کہ یہ ایک بڑا فوجداری مقدمہ ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بنچ نے کہا، "ہمیں امید ہے کہ اس عرضداشت کے کچھ مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔"
سپریم کورٹ نے اگلی سماعت 15 دسمبر کو مقرر کی ہے۔ بار باڈی کی عرضی میں مرکزی حکومت اور ہریانہ کو مبینہ واقعہ کی تفصیلی تحقیقات کرنے کی ہدایت دینے کی اپیل کی گئی ہے۔
ایس سی بی اے نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے رہنما خطوط بھی طلب کیے ہیں کہ حیض کے دوران خواتین اور لڑکیوں کے صحت، وقار، جسمانی آزادی اور رازداری کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو۔
پولس نے بتایا کہ مہارشی دیانند یونیورسٹی سے وابستہ تین لوگوں کے خلاف 31 اکتوبر کو جنسی ہراسانی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ الزام ہے کہ انھوں نے صفائی ستھرائی کے خواتین کارکنوں سے کہا کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی تصویروں کے ذریعہ یہ ثابت کریں کہ وہ ماہواری میں ہیں۔
یونیورسٹی نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے دو سپروائزروں کو معطل کر دیا ہے، جن کا معاہدہ ہریانہ سکل ایمپلائمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے ذریعے کیا گیا تھا، جب کہ واقعے کی اندرونی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ مبینہ واقعہ 26 اکتوبر 2025 کو پیش آیا تھا جب ہریانہ کے گورنر اشیم کمار گھوش کیمپس کا دورہ کرنے والے تھے۔
