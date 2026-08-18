سپریم کورٹ نیٹ احتجاج کے دوران پولیس کی زیادتیوں کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کرے گی
سپریم کورٹ نے کہا کہ کمیٹی جنسی ہراسانی اور خواتین مظاہرین کو آن لائن ہراساں کرنے کے الزامات کی بھی تحقیقات کرے گی۔
Published : August 18, 2026 at 9:18 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو کہا کہ وہ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے گی جس میں ایک ریٹائرڈ جج، ایک سابق ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) اور سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کے سابق ڈائریکٹر شامل ہیں تاکہ دہلی میں احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف پولیس کی زیادتیوں اور تشدد کے الزامات کی جانچ کی جاسکے۔
چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیہ باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے کہا کہ کمیٹی میں شامل کیے جانے والے دیگر ارکان کے بارے میں مختلف پارٹیوں سے تجاویز حاصل کرنے کے بعد بدھ کو کمیٹی کی تشکیل کا حکم جاری کیا جائے گا۔ بنچ نے کہا کہ اس اعلیٰ سطحی کمیٹی کو حقائق کی تلاش کا کام سونپا جائے گا اور اسے تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
سپریم کورٹ نے کہا ہمیں یقین ہے کہ کمیٹی اس سے رجوع کرنے والے کسی بھی متاثرہ کی فوری طور پر سماعت کرے گی اور انہیں اپنا کیس پیش کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ ہم وقتاً فوقتاً کمیٹی کی سفارشات کا انتظار کریں گے، اور اس کے بعد ضروری قانونی کارروائی کی جائے گی۔"
اس سے قبل، متعدد درخواست گزاروں کے وکلاء نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ احتجاج میں حصہ لینے پر ان کے مؤکلوں کو عہدیداروں اور عوام نے نشانہ بنایا۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ کمیٹی جنسی ہراسانی اور خواتین مظاہرین کو آن لائن ہراساں کرنے اور سوشل میڈیا کے ذریعے دیگر کمزور افراد کو ہراساں کرنے کے الزامات کی بھی تحقیقات کرے گی۔
جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ جو بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے اسے بغیر کسی بہانے یا جواز کے جوابدہ ٹھہرایا جائے گا۔ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ اس لیے ہم ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں۔ کمیٹی ان کیسز کی ہر پہلو سے تحقیقات کرے گی۔
سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کمیٹی دہلی اور دیگر علاقوں میں احتجاجی مارچ کے دوران مبینہ طور پر نشانہ بننے والی خواتین مظاہرین کی شکایات اور الزامات کی تحقیقات کرے گی۔ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ 20 جولائی کو دہلی میں پارلیمنٹ مارچ کے دوران پیش آنے والے تشدد کی ویڈیو فوٹیج اور سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کو تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کو پیش کرنے کی ہدایت کرے گی۔
بنچ ان درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی جس میں 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کی قیادت میں ہونے والی ایجی ٹیشن کے دوران طلبہ کے مظاہرین کے خلاف پولیس کی زیادتیوں اور پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد کا الزام لگایا گیا تھا۔
بنچ نے سالیسٹر جنرل تشار مہتا سے ان ایف آئی آرز کے بارے میں معلومات طلب کیں جن میں طلبہ مظاہرین کو ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے اور جنہیں رد کیا جانا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 142 کے تحت اپنے خصوصی اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔
بنچ نے طلبا مظاہرین کے خلاف مقدمات ختم کرنے کی مخالفت کرنے والے ایک وکیل سے کہا کہ طلباء کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ ان کا پورا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ انہیں آرٹیکل 19 کے تحت احتجاج کا حق حاصل ہے۔ مہتا نے کہا کہ پولیس نے 2,800 سے زیادہ سماج دشمن عناصر کی نشاندہی کی ہے جو پہلے سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں اور 20 جولائی کے احتجاج کے دوران تشدد کے ذمہ دار تھے۔
سینئر وکلاء میناکا گروسوامی، ورندا گروور، اور این ہری ہرن، جنہوں نے تشدد کے متعدد متاثرین کی نمائندگی کرتے ہوئے دلیل دی کہ پولیس کو سرویلنس ٹیکنالوجی، چہرے کی شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی، اور دیگر ڈیجیٹل نگرانی کی تکنیکوں کو استعمال کرنے یا کسی نجی کمپنی کے پاس ڈیٹا ذخیرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کی رازداری کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ بنچ نے کہا کہ چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی، نگرانی، رازداری اور آرٹیکل 21 سے متعلق آئینی سوالات کا فیصلہ عدالت کرے گی، کمیٹی نہیں۔
مہتا نے واضح کیا کہ پولیس کی طرف سے استعمال کی جانے والی چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی تمام لوگوں کے چہروں کو سکین نہیں کرتی ہے، بلکہ صرف ان لوگوں کی شناخت کرتی ہے جو پہلے سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں اور جن کا ڈیٹا نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے پاس موجود ہے۔
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