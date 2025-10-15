تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم! 'پولیس اسٹیشن کے تفتیشی کمروں میں سی سی ٹی وی کیمرے کیوں نہیں؟' سپریم کورٹ
Published : October 15, 2025 at 9:53 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو راجستھان حکومت سے سوال کیا کہ پولیس اسٹیشن کے تفتیشی کمروں میں سی سی ٹی وی کیمرے کیوں نہیں لگائے گئے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے آیا۔ بنچ تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمروں کی کمی سے متعلق ازخود نوٹس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ بنچ نے مشاہدہ کیا کہ پولیس اسٹیشن کا تفتیشی کمرہ "اہم جگہ" ہے جہاں سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہونے چاہئیں۔
پوچھ تاچھ کے کمرے میں کیمرے نہیں
بنچ نے کہا، "آپ کے حلف نامے کے مطابق، پوچھ تاچھ کے کمرے میں کیمرے نہیں ہیں، یہ وہ اہم جگہ ہے جہاں کیمرے لگائے جانے چاہئیں"۔ سپریم کورٹ نے نوٹ کیا کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگانا مہنگا ہے لیکن یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ عدالت نے ریاست سے یہ بھی پوچھا کہ اس نے نگرانی کے طریقۂ کار کے بارے میں کیا تجویز کیا ہے۔
تفتیشی ایجنسیوں کے دفاتر میں سی سی ٹی وی کیمرے اور ریکارڈنگ
بنچ نے کہا کہ فیڈ کو کسی مرکزی مقام یا ایجنسی پر کیا جانا چاہیے جہاں نگرانی کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کی بنچ نے سینئر ایڈووکیٹ سدھارتھ ڈیو کے دلائل بھی سنے، جنہیں ایک الگ کیس میں عدالت کی معاونت کے لیے امیکس کیوری مقرر کیا گیا تھا جس میں عدالت عظمیٰ نے دسمبر 2020 میں ایک حکم جاری کیا تھا۔ اس حکم میں، سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ تفتیشی ایجنسیوں کے دفاتر میں سی سی ٹی وی کیمرے اور ریکارڈنگ کا سامان نصب کرے۔
ڈیو نے بنچ کو مطلع کیا کہ اس نے اس معاملے میں ایک تازہ ترین رپورٹ داخل کی ہے اور نگرانی کے طریقۂ کار کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بنچ نے مرکزی حکومت اور دیگر ریاستوں سے امیکس کیوری کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ پر جواب داخل کرنے کو کہا اور سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی۔
تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم
4 ستمبر کو سپریم کورٹ نے ایک میڈیا رپورٹ کا ازخود نوٹس لیا جس میں کہا گیا تھا کہ 2025 کے پہلے آٹھ مہینوں میں راجستھان میں پولیس حراست میں 11 افراد کی موت ہوئی، جن میں سے سات ادے پور ڈویژن میں ہوئے۔ 2018 میں سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم دیا تھا۔