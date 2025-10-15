ETV Bharat / bharat

تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم! 'پولیس اسٹیشن کے تفتیشی کمروں میں سی سی ٹی وی کیمرے کیوں نہیں؟' سپریم کورٹ

2018 میں عدالت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم دیا تھا۔

supreme court to rajasthan govt why no cctv cameras in interrogation room of police stations Urdu News
سپریم کورٹ (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 15, 2025 at 9:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو راجستھان حکومت سے سوال کیا کہ پولیس اسٹیشن کے تفتیشی کمروں میں سی سی ٹی وی کیمرے کیوں نہیں لگائے گئے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے آیا۔ بنچ تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمروں کی کمی سے متعلق ازخود نوٹس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ بنچ نے مشاہدہ کیا کہ پولیس اسٹیشن کا تفتیشی کمرہ "اہم جگہ" ہے جہاں سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہونے چاہئیں۔

پوچھ تاچھ کے کمرے میں کیمرے نہیں

بنچ نے کہا، "آپ کے حلف نامے کے مطابق، پوچھ تاچھ کے کمرے میں کیمرے نہیں ہیں، یہ وہ اہم جگہ ہے جہاں کیمرے لگائے جانے چاہئیں"۔ سپریم کورٹ نے نوٹ کیا کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگانا مہنگا ہے لیکن یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ عدالت نے ریاست سے یہ بھی پوچھا کہ اس نے نگرانی کے طریقۂ کار کے بارے میں کیا تجویز کیا ہے۔

تفتیشی ایجنسیوں کے دفاتر میں سی سی ٹی وی کیمرے اور ریکارڈنگ

بنچ نے کہا کہ فیڈ کو کسی مرکزی مقام یا ایجنسی پر کیا جانا چاہیے جہاں نگرانی کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کی بنچ نے سینئر ایڈووکیٹ سدھارتھ ڈیو کے دلائل بھی سنے، جنہیں ایک الگ کیس میں عدالت کی معاونت کے لیے امیکس کیوری مقرر کیا گیا تھا جس میں عدالت عظمیٰ نے دسمبر 2020 میں ایک حکم جاری کیا تھا۔ اس حکم میں، سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ تفتیشی ایجنسیوں کے دفاتر میں سی سی ٹی وی کیمرے اور ریکارڈنگ کا سامان نصب کرے۔

ڈیو نے بنچ کو مطلع کیا کہ اس نے اس معاملے میں ایک تازہ ترین رپورٹ داخل کی ہے اور نگرانی کے طریقۂ کار کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بنچ نے مرکزی حکومت اور دیگر ریاستوں سے امیکس کیوری کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ پر جواب داخل کرنے کو کہا اور سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی۔

تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم

4 ستمبر کو سپریم کورٹ نے ایک میڈیا رپورٹ کا ازخود نوٹس لیا جس میں کہا گیا تھا کہ 2025 کے پہلے آٹھ مہینوں میں راجستھان میں پولیس حراست میں 11 افراد کی موت ہوئی، جن میں سے سات ادے پور ڈویژن میں ہوئے۔ 2018 میں سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم دیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

وائرل ویڈیو میں فلمی انداز، آگرہ میں ایک نوجوان نے کلائی کاٹ کر نوعمر لڑکی کی مانگ خون سے بھردی، پولیس نے کیا گرفتار

نیٹ امتحان: مدراس ہائی کورٹ نے مرکز کو امتحانی مراکز کے سی سی ٹی وی فوٹیج جمع کرنے کی ہدایت دی

گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے پر جھگڑا، ناراض بیوی نے شوہر کو توا پھینک کر مارا، شدید زخمی

رسولﷺ کی شان میں گستاخی، ملیح آباد اور کاکوری میں کشیدگی، پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ

خاتون کانسٹیبل کے شوہر نے تھانے کے احاطے میں خودکشی کر لی، وجہ جان کر ہوجائیں گے حیران

پڑھائی کو بوجھ سمجھ کر 11 سالہ لڑکا ماں کی شکایت کےلئے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا

معمر شہری کو جان بوجھ کر گاڑی سے کچلنے کا واقعہ: گاڑی ضبط، مالک گرفتار، بیٹا فرار

سی سی ٹی وی کیمرے نصب کریں یا کارروائی کا سامنا کریں: ضلع مجسٹریٹ شوپیاں

TAGGED:

POLICE STATION INTERROGATION ROOM
SUPREME COURT TO RAJASTHAN GOVT
CCTV CAMERAS IN POLICE STATION
SUPREME COURT RAJASTHAN GOVT
CCTV CAMERAS IN POLICE STATION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.