سپریم کورٹ میناکشی نٹراجن کی راجیہ سبھا امیدواری کو مسترد کرنے کے خلاف عرضی کی سماعت کرے گا
حلف نامے میں معلومات چھپانے کے الزام میں نٹراجن ان کی نامزدگی مسترد کر دی گئی۔
Published : June 11, 2026 at 2:20 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو کانگریس لیڈر میناکشی نٹراجن کی مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کی امیدواری کو مسترد کرنے کو چیلنج کرنے والی درخواست کو جمعہ کو فہرست میں ڈالنے پر اتفاق کیا۔
سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے جسٹس پرشانت کمار مشرا اور اے ایس چندورکر کی بنچ کے سامنے فوری سماعت کی ضرورت کا ذکر کیا۔ سنگھوی نے آج یا کل فوری سماعت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری دن ہے اور بینچ سے درخواست کی کہ وہ نتائج کے اعلان پر روک لگانے کا حکم صادر کرے۔ تاہم بنچ نے کہا کہ وہ کل اس معاملے کی فہرست دے گی۔
مختصر سماعت کے دوران سنگھوی نے کہا کہ عوامی نمائندگی ایکٹ میں دفعہ 33A ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بطور مدمقابل انکشاف، اس میں مدھیہ پردیش میں راجیہ سبھا کا ایک امیدوار بھی شامل ہے، آپ کو ایک ایسے کیس کا ذکر کرنا ہوگا جس میں دو سال سے زیادہ قید کی سزا ہے اور الزامات طے کیے گئے ہیں۔
سنگھوی نے کہا کہ عرضی گزار میناکشی نٹراجن اس کا انکشاف نہیں کر رہی ہیں کیونکہ اس کیس میں صرف سمن شامل ہے۔ کوگنیزنس، تفتیش، چارج شیٹ، اور پھر چارج۔ ریٹرننگ آفیسر نے مختصر حکم میں انہیں نااہل قرار دیا۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آج آخری تاریخ ہے۔ تکنیکی طور پر، وہ آج شام 4 بجے کے بعد اس کا اعلان کرنے کے حقدار ہیں۔ یہ بغیر کسی مخالفت کے ہے۔ ایک ہی پارٹی کے تین امیدوار تین نشستوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔
سنگھوی نے کہا کہ اگر یہ کل سماعت کے لئے آرہا ہے تو انہیں نتیجہ کا اعلان نہیں کرنا چاہئے۔ جسٹس مشرا نے پوچھا کہ یہ کیسے برقرار ہے؟ اس کا تعلق الیکشن سے ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ ڈی ایم نائیڈو نے الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل کو کاغذات پیش نہیں کیے گئے۔ ایک پارٹی کی نمائندگی کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ مکل روہتگی نے کہا کہ وہ سنگھوی کے ذکر کی مخالفت کرتے ہیں۔
دلائل سننے کے بعد بنچ نے جمعہ کو معاملہ درج کرنے پر اتفاق کیا۔ کانگریس پارٹی کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب مدھیہ پردیش سے اس کی راجیہ سبھا امیدوار میناکشی نٹراجن کا نامزدگی فارم اس وقت مسترد کر دیا گیا جب یہ پتہ چلا کہ ان کے حلف نامے میں ایک کیس کے بارے میں معلومات چھپائی گئی ہیں، ایک عہدیدار نے منگل کو بتایا۔
یہ اقدام بی جے پی کے الزام کے بعد سامنے آیا ہے کہ نٹراجن نے اپنے کاغذات نامزدگی سے اہم معلومات چھپائی ہیں۔ بی جے پی نے انتخابی عہدیداروں کے ساتھ سرکاری اعتراض درج کرایا۔ پارٹی نے دعویٰ کیا کہ اہم معلومات کو چھپانا انتخابی قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ زعفرانی پارٹی نے الزام لگایا کہ نٹراجن نے جان بوجھ کر تلنگانہ کی ایک عدالت میں ان کے خلاف زیر التوا کیس کے بارے میں تفصیلات چھپائی ہیں اور ان کی امیدواری کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
نٹراجن لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی کی قریبی ہیں۔ یہ سیٹ سینئر لیڈر اور مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ ڈگ وجے سنگھ نے خالی کی تھی۔ مدھیہ پردیش میں راجیہ سبھا کی تین نشستوں کے لیے انتخابات 18 جون کو ہوں گے۔ منگل کے روز واقعات نے ایک بڑا موڑ لیا جب حلف نامہ میں معلومات چھپانے کے الزام میں نٹراجن کی نامزدگی مسترد کر دی گئی۔