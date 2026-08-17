سپریم کورٹ نے من مانی ہوائی کرایوں پر کی سختی، مرکز نے 3 ہفتوں کے اندر نئے قواعد وضع کرنے کا وعدہ کیا
سپریم کورٹ نے یہ بھی سخت ریمارک کیا کہ کرایوں سےمتعلق حکومتی ہدایات کی تعمیل نہ کرنے والی ایئر لائنز کو گراؤنڈ کر دیا جائے۔
Published : August 17, 2026 at 10:02 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے پیر کو سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ اس نے انڈین ایئر کرافٹ ایکٹ 2024 کے تحت قواعد وضع کرنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے، جس کا مقصد ہندوستان کے ہوابازی کے شعبے کو جدید بنانا ہے۔ حکومت نے یقین دلایا کہ ان قواعد کو تین ہفتوں میں حتمی شکل دے دی جائے گی۔
ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے یہ بھی سخت ریمارک کیا کہ کرایوں سے متعلق حکومتی ہدایات کی تعمیل نہ کرنے والی ایئر لائنز کو گراؤنڈ کر دیا جائے۔ یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔
مرکزی حکومت کی طرف سے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل انیل کوشک پیش ہوئے۔ حکومت نے قوانین کا مسودہ سیل بند لفافے میں بنچ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ابھی کچھ حتمی بات چیت جاری ہے۔ سماعت کے دوران، درخواست گزار کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل رویندر سریواستو نے دلیل دی کہ پرانے قوانین اس وقت تک نافذ رہیں گے جب تک کہ نئے قوانین کو نافذ نہیں کیا جاتا۔
بنچ نے مرکزی حکومت سے پوچھا، "پرانے قواعد کی کیا اہمیت ہے؟ کیا وہ صرف کاغذ کے بیکار ٹکڑے تھے؟ آگے کیا ہوا؟ یا آپ وقت کے ساتھ سمجھدار ہو گئے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ہے۔ سات دن کے اندر نئے قواعد شائع کریں۔" بنچ نے مرکزی حکومت کے وکیل کو پرانے قوانین کو سختی سے نافذ کرنے کی ہدایت دی۔ بنچ نے کہا، "اگر ایئر لائنز اس کی تعمیل نہیں کرتی ہیں، تو اپنی پروازیں گراؤنڈ کر دیں۔"
مرکزی حکومت کے وکیل نے دلیل دی کہ وہ مسلسل دفتری میمورنڈم جاری کر رہے ہیں۔ اس پر بنچ نے ان سے کہا کہ وہ ایک مثال پیش کریں جہاں اس طرح کے میمورنڈم کو نافذ کیا گیا ہو۔ مرکزی حکومت کے وکیل نے مزید کہا کہ ان قواعد کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔
درخواست گزار کے وکیل شریواستو نے کہا کہ شہری ہوا بازی کے وزیر نے خود پارلیمنٹ میں کہا کہ وہ ہوائی کرایوں کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر نہیں کر سکتے، اور ان کا بیان ریکارڈ پر رکھا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب کوئی وزیر خود کو بے بس قرار دیتا ہے تو ایئر لائنز کو فری ہینڈ مل جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "وہ (ایئر لائنز) جو چاہیں کرایہ وصول کریں گے... اگر پارلیمنٹ میں وزیر کا یہی موقف ہے، تو اب ہماری واحد امید یہی عدالت ہے۔"
مرکزی حکومت کے وکیل نے اصرار کیا کہ وہ تین ہفتوں کے اندر اس عمل کو مکمل کریں گے۔ شریواستو نے جواب دیا کہ وہ صرف یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آیا ایک آزاد ریگولیٹر کے لیے کوئی انتظام موجود ہے۔ مرکزی حکومت کے وکیل نے دلیل دی، "ایک یا دو پہلو ہیں جو زیر بحث ہیں، جن کا کچھ اثر پڑے گا..." انہوں نے مزید کہا کہ اعتراضات موصول ہو رہے ہیں۔ بنچ نے کہا کہ مرکزی حکومت اعتراضات کو قبول کرنے کی آخری تاریخ مقرر کر سکتی ہے۔
سریواستو نے دلیل دی، "جب تک ایک خود مختار ریگولیٹر نہیں ہے، مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے تحت ہوائی نقل و حمل کو ضروری سروس قرار دیا گیا ہے۔ یہ آج ایک لائف لائن ہے۔"
بنچ نے کہا، "ایڈیشنل سالیسٹر جنرل نے ایک مہر بند لفافے میں ہمارے سامنے ڈرافٹ رولز پیش کیا۔ لفافے کو کھولا، پڑھا اور مسٹر کوشک کو واپس کر دیا گیا۔ کوشک نے مسودہ قوانین کو حتمی شکل دینے اور تین ہفتوں کے اندر اس عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ اور وقت مانگا ہے۔" بنچ نے یہ بھی کہا کہ مرکز کو مزید وقت نہیں مانگنا چاہئے۔ عدالت نے معاملے کی مزید سماعت 7 ستمبر کو مقرر کی۔
بنچ سماجی کارکن ایس لکشمی نارائنن کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی تھی، جس نے شہری ہوا بازی کے شعبے میں شفافیت اور مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک مضبوط اور خودمختار ریگولیٹر کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے ہندوستان میں نجی ایئر لائنز کی طرف سے لگائے گئے ہوائی کرایوں اور دیگر چارجز میں "زیادہ سے زیادہ اتار چڑھاؤ" کو کنٹرول کرنے کے لیے ریگولیٹری رہنما خطوط بھی مانگے۔