سپریم کورٹ نے کینسر کی دواؤں کی بہت زیادہ قیمتوں کو دن دہاڑے ڈکیتی قرار دیا
سپریم کورٹ نے کینسر کی ضروری ادویات کو بہت زیادہ قیمتوں پر بیچے جانے پر سخت تبصرہ کیا۔
Published : September 23, 2026 at 9:04 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو کینسر کی دواؤں کی بہت زیادہ قیمتوں کو 'دن دہاڑے ڈکیتی' قرار دیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ کینسر کی ضروری دواؤں کی زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمت (ایم آر پی) 27,000 روپے ہے، جب کہ ریٹیلر کی قیمت (پی ٹی آر) صرف 2,700 روپے ہے۔
سپریم کورٹ نے اس قیمت کو مریضوں کے خلاف زبردستی وصولی، 'سراسر فساد' اور 'نسل کشی' قرار دیا اور حیرت کا اظہار کیا کہ حکام اس پر خاموش کیوں ہیں۔ بہت زیادہ قیمت پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ 'دوا کی اصل قیمت سے 10 گنا زیادہ ایم آر پی چھاپنے کی اجازت کیوں ہے؟ ایم آر پی زیادہ سے زیادہ 10 فیصد یا 16 فیصد کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ لامحدود کیوں ہونی چاہیے؟'
اس معاملے کی سماعت جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا کے بنچ نے کی۔ بنچ دو درخواستوں پر سماعت کر رہا تھا، جن میں ادویات سے جڑے مسائل اٹھائے گئے تھے۔ ان میں ادویات پر سخت پرائس کنٹرول کو یقینی بنانا بھی شامل تھا۔ بنچ نے کہا کہ 'یہ بہت حیران کن بات ہے کہ جن حکام کو اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا، وہ خاموش ہیں۔'
جسٹس مہتا نے کہا کہ کئی مریضوں کا علاج پی ایم جے اے وائی یا آیوشمان بھارت کے تحت ہو رہا ہے، اس لیے ٹیکس دہندگان کا پیسہ اس سب میں جاتا ہے اور جو دوا 200 روپے میں بکتی ہے، وہ 2000 روپے میں دی جاتی ہے اور ہسپتال کو ری ایمبرسمنٹ (رقم کی واپسی) ملتی ہے۔ جسٹس مہتا نے کہا، 'یہ براہ راست دھوکہ دہی کا معاملہ ہے،' اور کہا کہ مینوفیکچرر ہی ایم آر پی طے کرتا ہے۔ جسٹس مہتا نے مزید کہا کہ 'ایک مینوفیکچرر کینسر کی دوا پر ایم آر پی کے طور پر 27,000 روپے لکھتا ہے، جب کہ پی ٹی آر (ریٹیلر کے لیے قیمت) 2700 روپے ہے۔ یہ بہت زیادہ فرق ہے! چونکا دینے والا ہے!'
بنچ کو بتایا گیا کہ زیادہ تر ریٹیلرز ہی زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں۔ بنچ نے استفسار کیا کہ 'دوا کی اصل قیمت سے 10 گنا زیادہ ایم آر پی چھاپنے کی اجازت کیوں ہے؟ جس سے ریٹیلر کو اپنی مرضی سے کچھ بھی چارج کرنے کا موقع ملتا ہے۔'
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بنچ نے کہا کہ لوگ علاج کے لیے اپنے گھر اور زیورات بیچ دیتے ہیں اور سوال کیا کہ مریضوں کو اس طرح کیسے ٹھگا جا سکتا ہے۔ بنچ نے یہ بھی کہا کہ 'اگر تمام ادویات کو قیمت کے تعین کے دائرے میں لایا جائے، تو ہمیں جینرک ادویات کے نظام کی بھی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ سب کچھ برابر ہو جائے گا۔'
ایک درخواست میں مرکز کی طرف سے پیش ہوئے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل کے ایم نٹراج نے کہا کہ جو بھی طریقہ کار موجود ہے، اسے عدالت کے سامنے رکھا جائے گا اور مزید اصلاحات کا جائزہ لیا جائے گا۔ بنچ نے کہا کہ درخواست گزاروں نے دلیل دی ہے کہ سال 2007 کی ترمیم کے مطابق تمام ادویات ضروری ہیں اور پوچھا کہ 'اگر تمام ادویات ضروری ہیں تو ادویات کے ایک خاص سیٹ کو باہر رکھنے یا کیٹیگری بنانے کے پیچھے کیا منطق ہے؟'
بنچ نے کہا کہ حکومت اسے مخالفت والی درخواست نہیں مان رہی ہے۔ ایک درخواست گزار نے بنچ کو بتایا کہ ان کی درخواست میں رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر (ڈاکٹرز) کے ذریعہ جینرک ادویات لکھنے سے جڑا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادویات کی ایم آر پی طے کرنا بہت ضروری ہے۔
بنچ نے دیکھا کہ قیمت طے کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے اور معاملے کی اگلی سماعت 29 ستمبر کو طے کی۔ ایک درخواست میں حکام کو یہ ہدایت دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ فارما کمپنیوں اور ریٹیلرز کے ذریعہ ضروری ادویات کی مبینہ طور پر غلط طریقے سے زیادہ قیمت وصولنے کو روک کر ان کے دام کفایتی بنائیں۔
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