سپریم کورٹ نے یو جی سی کے نئے ضوابط پر روک لگا دی
سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ابھی کے لیے، 2012 میں مطلع کردہ UGC ضابطے کام کریں گے۔
سپریم کورٹ نے یو جی سی کے نئے ضوابط پر روک لگا دی (Etv Bharat)
Published : January 29, 2026 at 1:23 PM IST
نئی دہلی: اعلیٰ ذات یا سورنوں کے خلاف مانے جارہے یو جی سی کے نئے ضابطہ پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے۔
سپریم کورٹ نے 23 جنوری 2026 کو مطلع شدہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مساوات کا فروغ) کے ضوابط پر روک لگا دی۔ سپریم کورٹ میں اس ضابطے کے خلاف عرضداشت داخل کی گئی تھی۔
For now, the UGC Regulations notified in 2012 will operate, the Supreme Court says. pic.twitter.com/g8xPvFQw4e— ANI (@ANI) January 29, 2026
عرضداشت میں مختلف درخواست گزاروں نے نئے ضابطے کو من مانی، اخراج، امتیازی اور آئین کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ایکٹ، 1956 کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا تھا۔