ETV Bharat / bharat

سپریم کورٹ نے یو جی سی کے نئے ضوابط پر روک لگا دی

سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ابھی کے لیے، 2012 میں مطلع کردہ UGC ضابطے کام کریں گے۔

سپریم کورٹ نے یو جی سی کے نئے ضوابط پر روک لگا دی
سپریم کورٹ نے یو جی سی کے نئے ضوابط پر روک لگا دی (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 29, 2026 at 1:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: اعلیٰ ذات یا سورنوں کے خلاف مانے جارہے یو جی سی کے نئے ضابطہ پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے۔

سپریم کورٹ نے 23 جنوری 2026 کو مطلع شدہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مساوات کا فروغ) کے ضوابط پر روک لگا دی۔ سپریم کورٹ میں اس ضابطے کے خلاف عرضداشت داخل کی گئی تھی۔

عرضداشت میں مختلف درخواست گزاروں نے نئے ضابطے کو من مانی، اخراج، امتیازی اور آئین کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ایکٹ، 1956 کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا تھا۔

TAGGED:

UGC NEW BILL
SC STAY UGC BILL
UGC BILL PROTEST
یو جی سی بل پر روک
UGC REGULATIONS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.