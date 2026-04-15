پون کھیرا کی مشکلات میں اضافہ، سپریم کورٹ نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا، پیشگی ضمانت پر روک لگا دی
تلنگانہ ہائی کورٹ نے پون کھیرا کو آسام میں ان کے خلاف درج مقدمے میں ایک ہفتے کی پیشگی ضمانت دی تھی۔
Published : April 15, 2026 at 2:40 PM IST
نئی دہلی: بدھ کے روز، سپریم کورٹ نے آسام کے وزیراعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کی اہلیہ کی شکایت کے بعد آسام پولیس کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر کے سلسلے میں کانگریس لیڈر پون کھیرا کو تلنگانہ ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی ٹرانزٹ پیشگی ضمانت پر روک لگا دی۔
یہ معاملہ جسٹس جے کے مہیشوری کی سربراہی والی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے بنچ کے سامنے آسام حکومت کی طرف سے کیس پر بحث کی۔ بنچ نے ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی آسام حکومت کی عرضی پر نوٹس جاری کرتے ہوئے عبوری حکم جاری کیا۔
بنچ نے کہا کہ اگر پون کھیرا آسام میں علاقائی دائرہ اختیار والی عدالت میں پیشگی ضمانت کے لیے درخواست دیتے ہیں، تو اس عدالت کے ذریعے ٹرانزٹ ضمانت کے بارے میں دیے گئے حکم کا ایسی درخواست پر فیصلہ کرتے وقت کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔
آسام حکومت نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس میں ہائی کورٹ نے ان (پون کھیرا) کے خلاف درج مقدمے میں ایک ہفتے کی عبوری پیشگی ضمانت دی تھی۔ کانگریس لیڈر پون کھیرا کے خلاف آسام کے وزیر اعلیٰ کی اہلیہ کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے کے معاملے میں مقدمہ درج ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران مہتا نے دلیل دی کہ کھیرا کی درخواست میں تلنگانہ کے علاقائی دائرہ اختیار سے متعلق کوئی اعتراض نہیں ہے۔
عرضیاں سننے کے بعد، سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ عبوری طور پر ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد روک دیا جائے۔ ریاستی حکومت نے ایڈوکیٹ شوودیپ رائے کے ذریعہ عرضی داخل کی ہے۔ کھیرا نے حیدرآباد میں اپنے رہائشی پتے کا حوالہ دیتے ہوئے سات اپریل کو ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ کھیرا نے ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔
10 اپریل کو، ہائی کورٹ نے کھیرا کو ایک ہفتے کی ٹرانزٹ پیشگی ضمانت دی اور انہیں مناسب عدالت میں درخواست دائر کرنے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت دی۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ، کیس کی خوبیوں پر کوئی رائے ظاہر کیے بغیر، اس کا خیال ہے کہ درخواست گزار نے محدود ٹرانزٹ پیشگی ضمانت کی منظوری کے لیے کیس بنایا ہے، کیونکہ اس کی گرفتاری کا خدشہ درست معلوم ہوتا ہے اور ریکارڈ پر دستیاب مواد سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔
ہائی کورٹ نے انہیں کچھ شرائط کے ساتھ ریلیف دی۔ ان شرائط میں کہا گیا ہے کہ، ان کی گرفتاری کی صورت میں، درخواست گزار کو ایک لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے اور اتنی ہی رقم کی دو ضمانتیں پیش کرنے پر ضمانت پر رہا کیا جائے گا۔ کہ وہ تفتیش میں تعاون کرے گا اور جب بھی ضرورت ہو تفتیشی افسر کے ذریعہ تفتیش کے لیے خود کو دستیاب کرائے گا۔ اور یہ کہ وہ مجاز عدالت کی پیشگی اجازت کے بغیر ملک سے باہر نہیں جائے گا۔
شرائط میں مزید یہ بھی شامل ہے کہ درخواست گزار مناسب راحت حاصل کرنے کے لیے مقررہ مدت کے اندر آسام کی مناسب عدالت سے رجوع کرے۔ اس کے علاوہ، شرائط یہ لازمی قرار دیتی ہیں کہ کھیرا — ایک عوامی شخصیت ہونے کے ناطے — اس کیس کے موضوع کے بارے میں مزید عوامی بیانات دینے سے گریز کریں گے جو ممکنہ طور پر تحقیقات کو متاثر کرتے ہوں۔
5 اپریل کو کانگریس لیڈر نے الزام لگایا تھا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ کی اہلیہ رینیکی بھویان سرما کے پاس متعدد پاسپورٹ اور غیر ملکی جائیدادیں ہیں، جن کا انکشاف اس ریاست میں نو اپریل کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے وزیر اعلیٰ کے انتخابی حلف نامے میں نہیں کیا گیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: