منمبم اراضی معاملہ میں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، ہائیکورٹ کے فیصلہ پر روک، جوں کا توں موقف برقرار رکھنے کا حکم
Published : December 12, 2025 at 7:14 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز کیرالہ ہائی کورٹ کے اُس فیصلے پر روک لگا دی جس میں کہا گیا تھا کہ منمبم کی 404.76 ایکڑ اراضی وقف زمین نہیں ہے۔ عدالتِ عظمیٰ نے حکم دیا کہ اس زمین کے سلسلے میں 27 جنوری تک موجودہ حالت برقرار رکھی جائے۔ یہ معاملہ جسٹس منوج مشرا اور جسٹس اجول بھوئیا کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ بنچ نے واضح کیا کہ وہ ہائی کورٹ کی اُس رائے کو معطل نہیں کر رہی جس میں ریاستی حکومت کی جانب سے اراضی کی نوعیت جانچنے کے لیے ایک رکنی انکوائری کمیشن کی تقرری کو برقرار رکھا گیا تھا۔
سپریم کورٹ نے یہ عبوری حکم کیرالہ وقف سمرکشنا ویدی کی اپیل پر نوٹس جاری کرتے ہوئے دیا، جس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ وقف ڈیڈ کی قانونی حیثیت اور زمین کی نوعیت کا تعین کرنا وقف ٹریبونل کا دائرۂ اختیار ہے، اس لیے ہائی کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔
عدالت نے اپنے حکم میں کہاکہ "معاملہ غور طلب ہے۔ نوٹس جاری کی گئی، جواب 27 جنوری سے شروع ہونے والے ہفتے میں داخل کیا جائے۔ اس دوران ہائی کورٹ کے اُس اعلان پر روک رہے گی جس میں زمین کو غیر وقف قرار دیا گیا تھا، اور زمین کے سلسلے میں اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے۔" سماعت کے دوران سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے دلیل دی کہ ہائی کورٹ نے وقف ڈیڈ کی قانونی حیثیت پر جو مشاہدات کئے وہ غیر ضروری تھے، کیونکہ یہ معاملہ زیرِ بحث ہی نہیں تھا۔
انہوں نے بتایا کہ زمین کو وقف قرار دینے کے خلاف کیس پہلے ہی وقف ٹریبونل میں زیرِ سماعت ہے۔ ریاستی حکومت کے وکیل نے اس درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار محض ایک فریق ثالث ہے اور اصل فریق یعنی متعلقہ وقف کے متولی نے نہ تو ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور نہ ہی انکوائری کمیشن کی تقرری پر کوئی اعتراض اٹھایا۔
احمدی نے بنچ کو بتایا گیا کہ انکوائری کمیشن اپنی رپورٹ پہلے ہی ریاستی حکومت کو سونپ چکا ہے۔ احمدی نے کہا کہ درخواست گزار وقف کے تحفظ میں نمائندہ دلچسپی رکھتا ہے، جبکہ متعلقہ متولی نے مبینہ طور پر مخالف فریق کا ساتھ دیا ہے۔ زمین پر رہائش پذیر موجودہ مکینوں کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ یہ مکین انتہائی غریب ماہی گیر ہیں، جنہیں سنے بغیر 2019 میں ان کی برسوں کی زمین کو اچانک وقف قرار دے دیا گیا۔
ایک دیگر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ایک سول کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ زمین وقف نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد اب 27 جنوری تک منمبم اراضی کے معاملے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکے گی۔