کوٹ دوار کے جم مالک محمد دیپک کمار کے خلاف ایف آئی آر پر کارروائی سے سپریم کورٹ نے لگائی روک
جسٹس وکرم ناتھ اورجسٹس سندیپ مہتا کی بنچ نے معاملےکی سماعت کی،سماعت کے دوران دیپک کمار کی جانب سے سینئروکیل ابھیشیک منو سنگھوی پیش ہوئے۔
Published : August 31, 2026 at 3:38 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز کوٹ دوار کے جم مالک ’محمد‘ دیپک کمار کے خلاف درج ایف آئی آر کی بنیاد پر ہونے والی کارروائی پر روک لگا دی، دیپک کمار نے بجرنگ دل کے ارکان اور ایک مسلم دکاندار کے درمیان ہوئے تنازع سے متعلق الزامات کے معاملے میں عدالت سے ایف آئی آر منسوخ کرنے کی درخواست کی تھی۔
جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا کی بنچ نے معاملے کی سماعت کی، بنچ نے نینی تال ہائی کورٹ کے اس حکم پر بھی روک لگا دی، جس میں دیپک کمار کو واقعے اور مقدمے سے متعلق سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے روک دیا گیا تھا،سپریم کورٹ نے دیپک کی جانب سے دائر اس عرضی پر جواب دہندگان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے یہ عبوری حکم دیا، جس میں ہائی کورٹ کے ایف آئی آر منسوخ کرنے سے انکار کو چیلنج کیا گیا تھا۔
سماعت کے دوران دیپک کمار کی جانب سے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی پیش ہوئے، سنگھوی نے دلیل دی کہ ان کے مؤکل نے اس وقت معاملے میں مداخلت کی جب بجرنگ دل کے ارکان نے ایک مسلم دکاندار کی دکان کے نام پر اعتراض کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔ بجرنگ دل کے ارکان کو دکان کے نام میں ’بابا‘ لفظ استعمال کیے جانے پر اعتراض تھا۔
واقعے سے متعلق ویڈیو شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے ابھیشیک منو سنگھوی نے ہائی کورٹ کے حکم کی بنیاد پر بھی سوال اٹھایا، سینئر وکیل سنگھوی نے عدالت کو بتایا کہ جب ہجوم نے دیپک سے ان کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا، ’محمد دیپک‘۔ اس کے بعد وہ مسلم دکاندار کی مدد کے لیے آگے آیا تھا، عدالت کو بتایا گیا کہ گزشتہ سال یومِ جمہوریہ، یعنی 26 جنوری کو پیش آنے والے اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی تھی۔
سنگھوی نے دلیل دی کہ دیپک نے خود اس واقعے کے سلسلے میں شکایت درج کرائی تھی، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جبکہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرلی گئی۔ انہوں نے ہائی کورٹ کی اس ہدایت پر بھی اعتراض کیا جس کے تحت ان کے مؤکل کو واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر پیغام یا ویڈیو پوسٹ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔
کیا تھا پورا معاملہ؟
دراصل رواں سال 26 جنوری کو اتراکھنڈ کے پوڑی ضلع میں واقع کوٹ دوار میں ایک مسلم دکاندار کی دکان کے نام کو لے کر تنازع کھڑا ہوگیا تھا۔ مسلم دکاندار وکیل احمد کی دکان کا نام ’بابا اسکول ڈریس اینڈ میچنگ سینٹر‘ تھا۔
بجرنگ دل کے ارکان نے دکان کے نام میں ’بابا‘ لفظ استعمال کیے جانے پر اعتراض کرتے ہوئے دکاندار سے نام تبدیل کرنے کو کہا تھا۔ اسی دوران مقامی جم ٹرینر دیپک کمار نے بجرنگ دل کے ارکان کی مخالفت کی اور ان سے بحث ہوگئی۔
جب نوجوان سے اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے اپنا نام ’محمد دیپک‘ بتایا۔ دیپک نے سوال اٹھایا کہ یہ دکان 30 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہی ہے، اگر دکاندار مسلمان ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟
تیز بحث اور دھکم پیل کے باوجود دیپک بزرگ دکاندار کے ساتھ کھڑا رہا
بتایا جاتا ہے کہ کوٹ دوار میں ہنومان جی کا مشہور بابا سدھ بلی مندر بھی واقع ہے اور بابا سدھ بلی کے نام پر یہاں کئی دکانوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ بجرنگ دل نے مسلم دکاندار کی دکان کے نام میں ’بابا‘ لفظ استعمال کیے جانے پر اعتراض کیا تھا۔