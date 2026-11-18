سپریم کورٹ نے اعظم خان کی اہلیہ تزئین فاطمہ کی سزا پر روک لگا دی، الیکشن لڑنے کا راستہ صاف
عدالت عظمیٰ نے بیٹے عبداللہ اعظم کے دو برتھ سرٹیفکیٹ معاملے میں تزئین فاطمہ کی سات سال کی سزا پر روک لگا دی۔
Published : November 18, 2026 at 1:06 PM IST
رام پور: سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق کابینی وزیر اعظم خان کو ہائی کورٹ سے راحت ملنے کے بعد اب ان کے خاندان کے لیے بھی سیاسی راستے کھلتے نظر آ رہے ہیں۔ وہیں، سپریم کورٹ سے ملی راحت کے بعد اعظم خان کی اہلیہ اور سابق رکن اسمبلی ڈاکٹر تزئین فاطمہ کے الیکشن لڑنے کا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بیٹے عبداللہ اعظم کے دو پیدائشی سرٹیفکیٹ معاملے میں سنائی گئی سات سال کی سزا کے فیصلے پر روک لگا دی ہے، جس کے بعد ان کی انتخابی اہلیت کے حوالے سے ایک نئی صورت حال پیدا ہو گئی ہے۔
درحقیقت، اعظم خان کے خاندان کے لیے گزشتہ کئی سال قانونی جنگ اور مشکلات سے بھرے رہے ہیں۔ بیٹے عبداللہ اعظم کے دو برتھ سرٹیفکیٹ معاملے میں سابق رکن اسمبلی ڈاکٹر تزئین فاطمہ کو بھی سات سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اب سپریم کورٹ نے ان کی سزا (قصوروار قرار دیے جانے کے فیصلے) پر روک لگا کر انہیں بڑی راحت دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ان کے انتخاب لڑنے کی نااہلی کی بنیاد فی الحال ختم ہو گئی ہے۔
دوسری جانب، آج ہائی کورٹ سے اعظم خان کو ملی ضمانت کے بعد خاندان میں خوشی اور اطمینان کا ماحول ہے۔ اس پورے معاملے پر ڈاکٹر تزئین فاطمہ نے عدلیہ اور اللہ پر اپنے مکمل بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پہلے بھی پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن انصاف ضرور ملے گا۔
عدالت سے ملا انصاف: ڈاکٹر تزئین فاطمہ
انہوں نے کہا کہ عدالت نے پہلے بھی انہیں انصاف دیا تھا اور اسی کے تحت اعظم خان کی جیل سے رہائی عمل میں آئی تھی، لیکن رہائی کے محض دس منٹ کے اندر ہی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا تھا۔ تزئین فاطمہ نے کہا کہ آج ایک بار پھر ہائی کورٹ سے انہیں انصاف ملا ہے اور وہ عدالت کی شکر گزار ہیں۔ انہوں نے اس فیصلے کو سچائی کی جیت قرار دیا۔
ای ڈی کی کارروائی سے متعلق سوال کے جواب میں تزئین فاطمہ نے کہا کہ عدالت نے بھی اس کارروائی کو غلط قرار دیا ہے۔ وہیں، خاندان کے خلاف اب بھی کئی مقدمات زیرِ سماعت ہیں، جن پر ان کا کہنا تھا کہ ان کی جدوجہد جاری رہے گی اور انہیں عدالتوں سے انصاف ملنے کی پوری امید ہے۔
تزئین فاطمہ نے مخالفین کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اعظم خان کو زندگی بھر جیل میں رکھا جا سکتا ہے، ان کی سوچ غلط ہے۔ خاندان انصاف کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھے گا اور فتح بھی حاصل کرے گا۔
فی الحال، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ملنے والی راحت نے اعظم خان اور ان کے خاندان کو بڑا قانونی ریلیف فراہم کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اعظم خان کی قانونی جنگ اور تزئین فاطمہ کی سیاسی اننگز کس سمت میں آگے بڑھتی ہے۔
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