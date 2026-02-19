سپریم کورٹ نے مفت اسکیمات پر سخت موقف کیا اختیار، کہا ریاستیں قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہیں، پھر بھی پیش کر رہی مفت اسکیمیں
سپریم کورٹ نے کہا، بہت سی ریاستیں قرضوں اور خسارے کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں، پھر بھی عوام کو مفت اسکیمیں پیش کررہی ہیں۔
Published : February 19, 2026 at 2:49 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو فریبی کلچر پر تنقید کی۔ عدالت نے کہا کہ ریاستی حکومتیں مفت دے کر لوگوں کی عادتیں خراب کر رہی ہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ یہ لوگ روزگار پیدا کرنے پر توجہ دیں۔ عدالت نے کہا کہ بہت سی ریاستی حکومتیں قرض اور خسارے کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں، پھر بھی وہ مفت اسکیمیں تقسیم کر رہی ہیں۔
کیس کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ملک کی معاشی ترقی میں رکاوٹ بننے والی پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے۔ تمل ناڈو پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کی طرف سے دائر ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے، چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ نے کہا کہ مفت بجلی صارفین کی مالی حیثیت سے قطع نظر، ہر کسی کو مفت بجلی فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ریاستیں غریبوں کی حمایت کرتی ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔
بنچ، جس میں چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیہ باغچی اور جسٹس وپل ایم پنچولی شامل ہیں، نے نوٹ کیا کہ ملک کی زیادہ تر ریاستیں ریونیو خسارے والی ریاستیں ہیں، پھر بھی وہ ترقی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس طرح کی مفت فراہم کرتی رہتی ہیں۔ بنچ نے کہا کہ اتنے بڑے عطیات ملک کی اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ہیں اور ریاستوں کو ہر ایک کو مفت کھانا، سائیکل اور بجلی فراہم کرنے کے بجائے روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ تاہم، سپریم کورٹ نے ڈی ایم کے حکومت کی پاور ڈسٹری بیوشن کمپنی کی طرف سے دائر درخواست پر مرکزی حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کیا، جس میں مفت بجلی فراہم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ کمپنی نے الیکٹرسٹی ترمیمی رولز 2024 کی ایک شق کو چیلنج کیا۔
ہندوستان میں کس قسم کا کلچر؟
سماعت کے دوران بنچ نے پوچھا کہ ہم ہندوستان میں کس قسم کا کلچر بنا رہے ہیں؟ یہ بات قابل فہم ہے کہ فلاحی اقدام کے طور پر، آپ ان لوگوں کے لیے بجلی فراہم کرنا چاہتے ہیں جو بجلی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان لوگوں کے درمیان فرق کیے بغیر تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کر سکتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے۔ کیا یہ خوشامد کی پالیسی نہیں ہوگی؟ بنچ نے پوچھا کہ تمل ناڈو کی کمپنی نے بجلی کے نرخوں کی اطلاع کے بعد اچانک رقم خرچ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟
سی جے آئی نے کہا کہ ریاستوں کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ صبح سے شام تک مفت کھانا دینے لگیں تو مفت سائیکل، پھر مفت بجلی، کون کام کرے گا اور ورک کلچر کا کیا بنے گا؟ بنچ نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کرنے کے بجائے ریاستیں دو کام کرتی ہیں: تنخواہیں ادا کریں اور اتنی فراخدلی سے تقسیم کریں۔