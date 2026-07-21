سپریم کورٹ نے کیرالہ وقف بورڈ کی نگرانی سے متعلق ہائی کورٹ کی ہدایت کو خارج کردیا
بنچ نے یہ حکم بورڈ کی درخواست پر دیا جس میں کیرالہ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔
Published : July 21, 2026 at 3:11 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو کیرالہ ہائی کورٹ کے اس ہدایت کو ہٹا دیا جس میں کہا گیا تھا کہ ریاستی وقف بورڈ حکومت کے جوائنٹ سکریٹری/ایڈیشنل سکریٹری کی نگرانی میں کام کرے گا۔
اس معاملے کی سماعت چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیا باغچی اور وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ نے کی۔ اپنے حکم میں، بنچ نے کہا، پیراگراف 6 (ہائی کورٹ کے حکم کے) کی ابتدائی لائن کے پیش نظر، جو بورڈ کو عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی پالیسی فیصلہ نہ لینے یا کوئی سرمایہ خرچ نہ کرنے کی ہدایت کرتی ہے، ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پیراگراف 6 کی آخری سطر کو برقرار رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے، ہائی کورٹ کی مزید ہدایت کہ بورڈ، سکریٹری برائے ریاستی امور، جو اس وقت کے لیے نگرانی کرے گا۔ لہٰذا، ہائی کورٹ کی اس ہدایت کو واپس لے لیا گیا ہے کہ بورڈ فی الحال ریاستی حکومت کے جوائنٹ سکریٹری/ایڈیشنل سکریٹری کی نگرانی میں کام کرے گا جو وقف کے معاملات کی دیکھ بھال کریں گے۔
بنچ نے کہا کہ وقف بورڈ کے رکن کی حیثیت سے میں اس حیثیت میں خدمات انجام دیتا رہوں گا۔ بنچ نے نوٹ کیا کہ یہ معاملہ کل ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے آرہا ہے اور ہائی کورٹ سے کہا کہ فریقین کو اپنے دعوے اور جوابی دعوے دائر کرنے کا کافی موقع دینے کے بعد اس پر جلد فیصلہ کرے۔ بنچ نے واضح کیا کہ اس نے کیس کے میرٹ پر کوئی رائے ظاہر نہیں کی۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ یہ معاملہ کل ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے آرہا ہے اور ہائی کورٹ سے کہا کہ فریقین کو اپنے دعوے اور جوابی دعوے دائر کرنے کا کافی موقع دینے کے بعد اس پر جلد فیصلہ کرے۔ بنچ نے واضح کیا کہ اس نے کیس کے میرٹ پر کوئی رائے ظاہر نہیں کی۔
بنچ نے یہ حکم بورڈ کی طرف سے دائر کی گئی ایک عرضی پر جاری کیا جس میں کیرالہ ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں دو غیر مسلم ممبروں کی غیر حاضری کی وجہ سے اسے بڑے پالیسی فیصلے لینے سے روک دیا گیا تھا۔ سماعت کے دوران ایک سینئر وکیل نے دلیل دی کہ ہائی کورٹ کا حکم عبوری تھا اور اس مرحلے پر سپریم کورٹ کی مداخلت کی ضمانت نہیں دیتا۔ وقف بورڈ کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل نے دلیل دی کہ عبوری حکم ان کے موکل کی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا تھا۔
اس مہینے کے شروع میں، ہائی کورٹ نے وقف بورڈ کو اس وقت تک بڑے فیصلے لینے سے روک دیا جب تک کہ وہ بورڈ کی تشکیل کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کے بیچ کا فیصلہ نہیں کر لیتا۔ ہائی کورٹ نے موجودہ بورڈ کی تشکیل کو چیلنج کرنے والی مفاد عامہ کی عرضیوں پر غور کرتے ہوئے عبوری حکم جاری کیا۔
ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ بورڈ کی موجودہ تشکیل پہلی نظر میں وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے سیکشن 14 سے متصادم معلوم ہوتی ہے۔ متعلقہ سیکشن ہر ریاستی وقف بورڈ میں کم از کم دو غیر مسلم ممبروں کو شامل کرنے کا حکم دیتا ہے۔
ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ موجودہ بورڈ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرے گا، سرمایہ خرچ نہیں کرے گا، یا کوئی پالیسی فیصلہ نہیں لے گا۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی ہدایت دی کہ فی الحال بورڈ ریاستی حکومت کے جوائنٹ سکریٹری کے انتظامی اور نگرانی میں کام کرے گا، جو وقف امور کی نگرانی کرتا ہے۔