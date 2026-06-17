سپریم کورٹ نے یو اے پی اے کے دو ملزمین کی ضمانت عرضی پر دہلی پولیس سے جواب طلب کیا
انڈین مجاہدین کے دو مبینہ ارکان کو 2014 میں گرفتار کیا گیا تھا۔اپریل میں دہلی ہائی کورٹ نےانہیں ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔
Published : June 17, 2026 at 8:53 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کو دہلی پولیس سے انڈین مجاہدین کے دو مبینہ ارکان کی ضمانت کی درخواستوں پر جواب طلب کیا، جنہوں نے 12 سال سے زیادہ جیل میں گزارے ہیں۔ یہ مقدمہ دہلی میں مبینہ طور پر غیر قانونی اسلحہ اور گولہ بارود کی فیکٹری میں دہشت گردی کی سازش سے متعلق ہے۔
یہ معاملہ جسٹس جویمالیہ باغچی اور وپل ایم پنچولی کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ سپریم کورٹ نے محمد ثاقب انصاری اور وقار اظہر کی درخواستوں پر نوٹس جاری کردیا۔ درخواست گزاروں کی نمائندگی ایڈوکیٹ دکشا دویدی، پارس ناتھ سنگھ اور فہد خان نے کی۔
سماعت کے دوران دہلی پولیس کے وکیل نے دلیل دی کہ ہائی کورٹ نے ضمانت سے انکار کرتے ہوئے معقول حکم جاری کیا تھا اور گلفشہ فاطمہ کے فیصلے میں بتائے گئے اصولوں کو لاگو کیا تھا۔ تاہم سپریم کورٹ نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ بنچ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ زیر بحث فیصلہ زیر التواء ریفرنس ہے۔
بنچ نے زبانی طور پر مشاہدہ کیا کہ کے اے نجیب فیصلہ (2021)، جس میں کہا گیا تھا کہ ٹرائل میں تاخیر یو اے پی اے کیسوں میں ضمانت دینے کے لیے ایک درست بنیاد ہے، یہاں پوری طاقت سے لاگو ہوگی، اس بات سے مشروط ہے کہ گلفشہ کیس (عمر خالد کے کیس) میں اس کی تشریح کیسے کی گئی تھی۔ بنچ نے وکیل سے کہا کہ انہیں جوابی حلف نامہ داخل کرنا ہوگا۔
غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت درج مقدمات میں ضمانت سے متعلق قانونی اصولوں پر فی الحال سپریم کورٹ کی ایک بڑی بنچ غور کر رہی ہے۔
درخواست دہندگان کو 2014 میں گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں 2021 میں راجستھان میں ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ اور دھماکہ خیز مواد ایکٹ کے تحت خلاف ورزیوں کے لیے الگ الگ مقدمات میں مجرم قرار دیا گیا تھا۔ اپریل 2026 میں، دہلی ہائی کورٹ نے دونوں ملزمان کی ضمانت مسترد کر دی، جو مبینہ طور پر قومی دارالحکومت میں دہشت گردانہ حملے کی سازش میں ملوث تھے۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ طویل قید غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ 1967 کی سخت دفعات کے تحت راحت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ نہیں ہوسکتی ہے، خاص طور پر جب ریکارڈ پر موجود شواہد مسلسل خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں۔
22 مئی کو، سپریم کورٹ نے 2020 کے دہلی فسادات کیس میں عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت دینے سے انکار کرنے والے اپنے پہلے فیصلے کی درستگی کے بارے میں حال ہی میں اٹھائے گئے سوالات کو ایک بڑی بینچ کو بھیج دیا۔