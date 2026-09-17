خاتون کو غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش بھیجنے پر سپریم کورٹ نے مرکز سے جواب طلب کیا
درخواست میں کہاگیا کہ خاتون ہمیشہ قانونی طور پر ہندوستان میں موجود رہی ہے اور کبھی غیر قانونی طور پر ملک میں داخل نہیں ہوئیں۔
Published : September 17, 2026 at 10:37 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو ایک بیٹے کی طرف سے دائر درخواست پر نوٹس جاری کیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ اس کی ماں کو مغربی بنگال کی مستقل رہائشی ہونے اور اس کے دادا کا نام 1952 کی ووٹر لسٹ میں ظاہر ہونے کے باوجود غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔
یہ معاملہ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ بنچ نے مرکز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چار ہفتوں کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ ایس مرلی دھر اور ایڈوکیٹ پرسنا ایس ساہن اختر کی طرف سے پیش ہوئے، جنہوں نے اپنی والدہ کی نظربندی اور ہندوستان سے بنگلہ دیش کو جبری جلاوطنی کو بھی چیلنج کیا۔
درخواست میں 2 مئی 2025 کے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کی قانونی جواز کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے غیر قانونی بنگلہ دیشی شہریوں اور روہنگیاوں کی ملک بدری کے طریقہ کار اور امیگریشن اینڈ فارنرز آرڈر 2025، کیونکہ یہ ان افراد کی ملک بدری کی اجازت دیتا ہے یا اس میں سہولت فراہم کرتا ہے جو ہندوستان کے اندر موجود قانون کے تحت محفوظ کیے گئے ہیں۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ خاتون ہمیشہ قانونی طور پر ہندوستان میں موجود رہی ہے۔ وہ کبھی غیر قانونی طور پر ملک میں داخل نہیں ہوئیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ان کو غلط طریقے سے اور زبردستی اس ملک سے نکال دیا گیا جس سے ان کا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے۔
درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاتون گووند پور، شمالی 24 پرگنہ، مغربی بنگال کی مستقل رہائشی ہیں۔ ان کی ہندوستانی شناخت اور مغربی بنگال کے ساتھ دیرینہ تعلق ان کی شناخت اور شہریت کے دستاویزات اور ماضی کے انتخابی ریکارڈ سے قائم ہے۔ ان کے دادا بادسا غازی 1952 کی ووٹر لسٹ میں شامل ہیں۔
ان کے والدین کے نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں موجود ہیں، درخواست میں کہا گیا ہے کہ بعد میں ایس آئی آر کے عمل کے دوران ان کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا تھا۔ چونکہ اس برطرفی کو ایک مجاز ٹریبونل کے سامنے چیلنج کیا گیا ہے، اس لیے یہ ان کی قومیت کا تعین کرنے کی بنیاد نہیں بناتا۔
درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خاتون تقریباً 20 سال قبل اپنے شوہر کے ساتھ روزی روٹی کی تلاش میں ممبئی گئی تھی۔ وہ وہاں گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 19 جولائی 2026 کو انہیں ممبئی میں کچھ مردوں نے پولیس افسر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے روکا۔ اس کے بعد وہ انہیں زبردستی حراست میں لے کر ایک حراستی مرکز لے گئے۔
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