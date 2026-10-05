سپریم کورٹ نے کہا، ہم نے 'فارم-6' میں تبدیلیوں کی منظوری نہیں دی، الیکشن کمیشن سے جواب طلب
راہل گاندھی نے کہا کہ، یہ بات بلا شبہ ثابت ہوچکی ہے کہ گیانیش کمار نے 'غیر قانونی اور یکطرفہ طورپر' فارم 6 تبدیل کیا۔
Published : October 5, 2026 at 6:25 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز کہا کہ اس نے 'فارم-6' میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی منظوری نہیں دی ہے۔ 'فارم-6' الیکشن کمیشن کی جانب سے مختلف ریاستوں میں ووٹر لسٹوں کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) کے دوران استعمال کیا جا رہا ہے۔
'فارم-6' وہ درخواست ہے جسے کوئی اہل فرد ووٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
VIDEO | Delhi: On the Supreme Court issuing notices to the Election Commission and Centre over unilateral decisions taken by CEC Gyanesh Kumar, petitioner Shailendra Mani Tripathi, "The main objection was that any amendment or change to Form 6 cannot be made without the approval of the Union of India through legislation. However, the Election Commission has now introduced a new Form 6 for adding new voters, which includes a declaration asking whether the person was included in the previous SIR and, if so, requiring them to provide details. So, in a way, this amounts to forcing voters to provide information, and the Election Commission has arbitrarily introduced something that was not provided for under the law. Our prayer was that the clause added to Form 6 should be immediately removed and the old form should be restored...As far as Form 6 is concerned, as I have already told you, the action he has taken beyond the provisions of the law constitutes an offence. Therefore, prosecution should be initiated against Gyanesh Kumar, Seema Khanna and Ashish Garg. A committee headed by a retired Supreme Court judge should also be constituted to investigate all the irregularities and examine how the Election Commission acted in violation of the law..."— Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2026
چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے مشاہدہ کیا کہ، "ہم نے 'فارم-6' میں کسی تبدیلی کی منظوری نہیں دی ہے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ جب ریکارڈ پیش کیا جائے گا تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ تبدیلیاں کس نے کی ہیں۔"
یہ بنچ 'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک حالیہ رپورٹ کے بعد دائر کرد مفاد عامہ کی عرضی کی سماعت کر رہا تھا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تین میں سے دو الیکشن کمشنروں نے ایس آئی آر سے متعلق فیصلوں پر اعتراضات اٹھائے تھے، جن میں درخواست دہندہ کے ووٹر لسٹ میں شامل والدین کی جانکاری اور اسے پچھلے ایس آئی آر سے منسلک کرنے کے حوالے سے 'فارم-6' میں کی گئی تبدیلیاں شامل تھیں۔
بنچ نے عرضی گزار شیلیندر مانی ترپاٹھی کی جانب سے پیش ہونے والی سینئر وکیل مینکا گرو سوامی سے کہا کہ پی آئی ایل میں کیے گئے مطالبات الجھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ترپاٹھی نے ان فیصلوں، رہنما خطوط اور سافٹ ویئر میں کی گئی تبدیلیوں کو چیلنج کیا تھا جنہیں مبینہ طور پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے اپنے دو ساتھیوں کی رضامندی کے بغیر نافذ کیا تھا۔
ترپاٹھی کی پی آئی ایل پر سماعت کے دوران، گرو سوامی نے موقف اختیار کیا کہ عرضی میں کوئی خامی نہیں ہے اور 'فارم-6' میں کی گئی تبدیلیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ 26
26 ستمبر کو جاری کردہ ایک پریس بیان میں، الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے بہار سے متعلق مئی 2026 کے ایک فیصلے میں 'فارم-6' میں موجود ڈکلیئریشن کو برقرار رکھا تھا۔
بنچ نے ترپاٹھی کی عرضی پر نوٹس جاری کیا اور اس معاملے کو اسی مسئلے پر پٹنہ کے رہائشی راکیش کمار سنگھ کی جانب سے دائر ایک اور عوامی مفاد کی عرضی کے ساتھ منسلک کر دیا۔
وکیل چاند قریشی کے ذریعے دائر ترپاٹھی کی عرضی میں الزام لگایا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے اقدامات اجتماعی فیصلہ سازی کی قانونی ضرورت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ درخواست میں چیف الیکشن کمشنر اور دیگر عہدیداروں کے خلاف سرکاری فرائض سے غفلت برتنے پر فوجداری کارروائی شروع کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ترپاٹھی نے ’چیف الیکشن کمشنر اینڈ ادر الیکشن کمشنرز ایکٹ، 2023‘ کی دفعات، بالخصوص دفعہ 18 کا حوالہ دیا۔
It is now established beyond doubt that Gyanesh Kumar changed Form 6 illegally and unilaterally. This is just one more proof of him abusing his position to help the BJP. He and everyone else involved in this criminal assault on our democracy will be held accountable. https://t.co/a33eJdPetu— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 5, 2026
سپریم کورٹ کی جانب سے 'فارم 6' سے متعلق زبانی طور پر یہ ریمارکس دیے جانے کے چند گھنٹوں بعد کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پیر کو دعویٰ کیا کہ اب یہ بات "بلا شبہ ثابت" ہو چکی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے "غیر قانونی اور یکطرفہ" طور پر اس فارم میں ردوبدل کیا۔
گاندھی نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور "جمہوریت پر اس مجرمانہ حملے میں ملوث" ہر شخص کا احتساب کیا جائے گا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے یہ ریمارکس سپریم کورٹ کے اس بیان کے بعد دیے جس میں واضح کیا گیا تھا کہ عدالت نے 'فارم 6' میں کسی ترمیم کی منظوری نہیں دی ہے۔
'فارم 6' وہ درخواست ہے جسے اہل افراد پہلی بار انتخابی فہرست میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
گاندھی نے 'ایکس' پر الیکشن کمیشن کے 26 ستمبر کے بیان کا ایک اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا، جس میں لکھا تھا، "معزز سپریم کورٹ نے ایس آئی آر کے لیے 'فارم 6' کے ساتھ منسلک ڈکلیئریشن کو برقرار رکھا ہے۔ ایس آئی آر کے علاوہ دیگر مدت کے لیے، قواعد (ووٹرز کی رجسٹریشن کے قواعد، 1960) کے مطابق قابلِ اطلاق فارم استعمال کیا جائے گا۔"
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