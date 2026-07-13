سپریم کورٹ نے مغربی بنگال میں مدرسہ کے اساتذہ اور عملے کو باقاعدہ بنانے کی درخواست کو مسترد کردیا
درخواست میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہیں ریاست کے مختلف مدارس میں اساتذہ یا غیر تدریسی عملے کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔
Published : July 13, 2026 at 5:59 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو مغربی بنگال میں تسلیم شدہ مدارس کے اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کی طرف سے دائر کئی عرضیوں کو خارج کر دیا۔ انہوں نے 2023 میں سپریم کورٹ کی تشکیل کردہ کمیٹی کے ذریعہ ریاستی حکومت کی گرانٹ ان ایڈ اسکیم کے تحت باقاعدہ تقرریوں اور ادائیگیوں سے انکار کو چیلنج کیا۔
یہ فیصلہ جسٹس دیپانکر دتا اور اے جی مسیح پر مشتمل بنچ نے سنایا۔ اس کیس میں 300 سے زیادہ افراد کی طرف سے دائر 40 سے زیادہ رٹ درخواستیں شامل تھیں جنہوں نے ریاست کے مختلف مدارس میں بطور اساتذہ یا غیر تدریسی عملہ کے طور پر تعینات ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔
سپریم کورٹ نے نوٹ کیا کہ پہلے کے حکم کے مطابق 300 سے زیادہ متاثرہ درخواست گزاروں میں سے 13 کی تفصیلات کا جائزہ لیا تھا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا ان میں سے کسی نے ریلیف کے لیے کوئی کیس بنایا ہے۔ بنچ نے کہا کہ انہوں نے اس بنیاد پر کارروائی کی کہ اگر 13 درخواست گزاروں میں سے کسی نے اسے اپنے حق میں فیصلہ دینے پر آمادہ کیا تو وہ باقی کیسوں کی بھی جانچ کرے گا۔ تمام درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے بنچ نے کہا کہ بدقسمتی سے 13 درخواست گزاروں میں سے کوئی بھی ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔
بنچ نے واضح کیا کہ انہوں نے نہ صرف ان 13 درخواست گزاروں کے دعووں کو مسترد کر دیا جن کے مقدمات کی جانچ کی گئی تھی، بلکہ دیگر تمام درخواست گزاروں کے بھی۔ بنچ نے کہا کہ تمام رٹ درخواستیں میرٹ سے عاری تھیں اس لیے انہیں خارج کر دیا گیا۔
یہ تنازعہ مغربی بنگال مدرسہ سروس کمیشن ایکٹ 2008 سے پیدا ہوا ہے۔ اس ایکٹ نے تسلیم شدہ مدارس میں اساتذہ کی تقرریوں کی سفارش کرنے کے لیے ایک قانونی کمیشن بنایا۔ کلکتہ ہائی کورٹ کی سنگل ججوں کی بنچ نے 2014 میں ایکٹ کو ختم کر دیا تھا، اور ایک ڈویژن بنچ نے 2015 میں اسے برقرار رکھا تھا۔
جنوری 2020 میں سپریم کورٹ نے 2008 کے ایکٹ کی آئینی جواز کو برقرار رکھا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل کی گئی تقرریوں کی درستگی کے حوالے سے سوال اٹھنے لگا۔ فروری 2023 میں، سپریم کورٹ نے کلکتہ ہائی کورٹ کے 2015 کے فیصلے کے بعد لیکن 2020 کے فیصلے سے پہلے کی گئی تقرریوں کی درستگی کا تعین کرنے کے لیے ایک پینل تشکیل دیا۔ پینل نے ایک رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس طرح کی تقرریوں کو غلط قرار دیا گیا تھا، اور متاثرہ فریقوں نے اسے چیلنج کیا تھا۔