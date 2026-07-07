پیغمبر اسلام کے خلاف نازیبا تبصرہ: سپریم کورٹ کا درخواست پر فوری سماعت سے انکار
سپریم کورٹ نے درخواست گزار سے کہا کہ اگر معمول کے مطابق مناسب کارروائی نہ ہو تو معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے۔
Published : July 7, 2026 at 9:48 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز پیغمبر اسلام کے خلاف ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کے مبینہ توہین آمیز ریمارکس کے خلاف درخواست پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔
وکیل رجت کمار نے یہ معاملہ جسٹس احسان الدین امان اللہ اور شیل ناگو کی بنچ کے سامنے اٹھایا۔ بنچ نے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ انصار احمد چودھری کی طرف سے دائر درخواست کو فوری طور پر لسٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلیل دی کہ ان تبصروں سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر ہو سکتی ہے۔ بنچ نے درخواست گزار سے کہا کہ وہ پولیس حکام سے رابطہ کریں اور سسٹم پر بھروسہ رکھیں۔
رپورٹس کے مطابق جون میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ایک انفلوئنسر نے مبینہ طور پر پیغمبر اسلام اور ان کے اہل خانہ کے خلاف توہین آمیز تبصرے کیے۔ تبصروں کے کلپس سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد انفلوئنسر کے خلاف کئی ایف آئی آر درج کی گئیں۔
بنچ نے عرضی گزار کے وکیل سے پوچھا کہ "کیا آپ نے مقدمہ درج کرایا ہے؟ پولیس وہاں موجود ہے، ہمارے نظام پر بھروسہ کریں..." بنچ نے کہا کہ اگر معمول کے پروسس سے مناسب کارروائی کرنے میں ناکامی ملتی ہے تو یہاں یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے۔
بنچ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا مقصد نگرانی کرنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا نچلے درجے کے اہلکار ٹھیک سے کام کر رہے ہیں۔ بنچ نے یہ بھی خبردار کیا کہ اس طرح کے معاملات کو سنسنی خیز نہ بنایا جائے۔
اس درخواست میں سپریم کورٹ پر زور دیا گیا تھا کہ وہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایسے مواد کی اشاعت، پھیلاؤ کو روکنے، ریگولیٹ کرنے کے لیے مناسب رہنما خطوط یا قواعد وضع کرے اور ان پر کارروائی کرے جو جان بوجھ کر توہین آمیز، اشتعال انگیز بیان دیتے ہیں یا قابل احترام مذہبی شخصیات بشمول پیغمبر اسلام اور ہندوؤں کے بھگوان رام کی توہین کرتے ہیں۔
درخواست میں حکام کو مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور برادریوں کے بیچ دشمنی کو فروغ دینے کے لیے آن لائن پلیٹ فارم کے جان بوجھ کر غلط استعمال کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دینے کی بھی سرخواست کی گئی تھی۔
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