سپریم کورٹ نے اقلیتی تعلیمی اداروں میں بچوں کا برین واش کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا
درخواست میں استدلال کیا گیا کہ ہزاروں غیر رجسٹرڈ ادارے مذہبی تعلیم کی آڑ میں معصوم بچوں کو شدت پسند بنا رہے ہیں۔
By Sumit Saxena
Published : August 11, 2026 at 8:43 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو 14 سال کی عمر تک کے بچوں کو سیکولر یا مذہبی تعلیم فراہم کرنے والے تمام اداروں کی رجسٹریشن، شناخت، نگرانی اور دیکھ ریکھ کے لیے اقدامات کرنے کی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کردیا۔
وکیل اشونی کمار اپادھیائے کی طرف سے دائر درخواست، جسٹس اروند کمار اور جسٹس وپل پنچولی پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آئی۔ اپادھیائے نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ مذہبی تعلیم دینا مذہب کی بالواسطہ تبلیغ کے مترادف ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے بنچ نے ریمارکس دیے کہ آپ رٹ پٹیشن دائر نہیں کر سکتے۔
یہ محسوس کرتے ہوئے کہ بنچ اس معاملے کی سماعت کرنے کو تیار نہیں ہے، اپادھیائے نے اپنی عرضی واپس لے لی۔ بنچ نے نوٹ کیا، "درخواست گزار اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہے اور مناسب فورم کے سامنے اس کا حل تلاش کرنا چاہتا ہے۔"
درخواست میں کہا گیا کہ نیم مذہبی اقلیتی تعلیمی ادارے فی الحال آرٹیکل 30 کے دائرہ کار میں آتے ہیں جو کہ غلط تشریح ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ ہزاروں غیر رجسٹرڈ ادارے مذہبی تعلیم کی آڑ میں معصوم بچوں کو شدت پسند بنا رہے ہیں، کیونکہ ان پر ریاست کی کوئی نگرانی نہیں ہے۔
درخواست میں مزید کہا گیا کہ، ان اداروں سے نہ صرف داخلی سلامتی بلکہ بھائی چارے، اتحاد اور قومی سالمیت پر بھی سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کو مذہب کے نام پر آسانی سے برین واش کیا جا سکتا ہے۔ درخواست میں یہ ہدایت دینے کا مطالبہ کیا گیا کہ آرٹیکل 30، جو اقلیتوں کو تعلیمی اداروں کے قیام اور ان کا انتظام کرنے کا حق دیتا ہے، صرف آرٹیکل 19(1)(جی) [تجارت یا پیشے پر عمل کرنے کی آزادی] کا اعادہ کرتا ہے اور شہریوں کو اس سے بڑھ کر کوئی اضافی حقوق، فوائد یا مراعات نہیں دیتا۔
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