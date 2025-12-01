یو ایم ای ای ڈی (UMEED) پورٹل پر وقف املاک کو اپ لوڈ کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع سے سپریم کورٹ کا انکار
وقف ترمیمی قانون کی دفعہ 3 بی کے تحت UMEED پورٹل پر وقف املاک کو اپ لوڈ کرنے کے لیے 6 دسمبر آخری تاریخ ہے۔
By Sumit Saxena
Published : December 1, 2025 at 5:10 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو وقف املاک کی معلومات یو ایم ای ای ڈی (UMEED) پورٹل پر اپ لوڈ کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع سے انکار کردیا۔ جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس آگسٹین جارج مسیح کی بنچ نے کہا کہ مربوط وقف مینجمنٹ، امپاورمنٹ، ایفیشینسی اینڈ ڈیولپمنٹ رولز، 2025 کا سیکشن تین بی وقف ٹریبونل کو مناسب معاملات میں آخری تاریخ بڑھانے کا اختیار دیتا ہے۔
بنچ کو بتایا گیا کہ ترمیم 8 اپریل 2025 کو عمل میں آئی، اور پورٹل 6 جون کو بنایا گیا، 3 جولائی کو قواعد وضع کیے گئے، اور وقف ترمیمی ایکٹ پر روک لگانے کی درخواستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ 15 ستمبر کو سنایا گیا۔
بنچ کو بتایا گیا کہ یہ سیکشن ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق ہے۔ بنچ کو دلیل دی گئی کہ چھ ماہ کا وقت بہت کم ہے۔ ایک وکیل نے دلیل دی کہ، "کیونکہ ہم تفصیلات نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے کہ 100، 125 سال پرانے وقف کے لیے وقف (جائیداد کا عطیہ کرنے والا) کون ہے۔ ان تفصیلات کے بغیر، پورٹل اسے قبول نہیں کرے گا۔" بنچ نے نوٹ کیا کہ سالیسٹر جنرل تشار مہتا پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ قانون کے تحت ایک حل دستیاب ہے۔
ایک وکیل نے بتایا کہ کچھ وقف بورڈوں سے خطوط موصول ہوئے ہیں جس میں توسیع کی درخواست کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اور انہیں پورٹل پر ڈیٹا اپ لوڈ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جہاں اسے ڈیجیٹل کیا جانا تھا۔ جسٹس مسیح نے کہا کہ اس کا حل قانون میں ہی دیا گیا ہے، اسی کے پاس جائیں۔
سینئر وکیل کپل سبل نے کیس میں فریقین میں سے ایک کی نمائندگی کرتے ہوئے بنچ سے درخواست کی کہ انہیں حلف نامہ داخل کرنے اور اس کی ایک کاپی مہتا کو فراہم کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ اپنا ذہن استعمال کر سکیں اور پھر کوئی حکم صادر کر سکیں، کیونکہ یہ حقیقی مسائل ہیں۔
مہتا نے کہا کہ املاک کو UMEED پورٹل پر رجسٹر کیا گیا ہے، جہاں درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ انہیں بے ضابطگیوں کا سامنا ہے۔ بنچ نے درخواست گزاروں سے کہا کہ وہ متعلقہ ٹریبونل سے رجوع کریں، اور اگر وہ ان کی وجہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی درخواست منظور کرتا ہے، مثال کے طور پر، 20 دسمبر کو، تو اس تاریخ سے چھ ماہ کی مدت کا اطلاق ہوگا۔
سبل نے کہا کہ دیہی علاقوں میں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہاں ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہے۔ جسٹس دتا نے کہا کہ، "ہم قانون کو دوبارہ کیسے لکھ سکتے ہیں..." سبل نے کہا کہ یہ دوبارہ لکھنا نہیں ہے، لیکن عدالت وقت بڑھا سکتی ہے۔ سبل نے کہا کہ جسٹس مسیح، جو وقف ترمیمی قانون پر فیصلہ سنانے والی بنچ کا حصہ تھے، جانتے ہیں کہ صرف رجسٹریشن کے معاملات پر بات ہوئی تھی، ڈیجیٹلائزیشن پر نہیں۔
جسٹس مسیح نے کہا کہ سپریم کورٹ پہلے ہی اس وقت کی حد پر تبصرہ کر چکی ہے اور فیصلے میں ایک پیراگراف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جسٹس مسیح نے استفسار کیا کہ اگر یہ جائیدادیں پہلے سے رجسٹرڈ ہیں تو کیا مسئلہ ہے کیونکہ بورڈ پہلے سے ہی رجسٹرڈ ہیں۔
ایک وکیل نے نشاندہی کی کہ سپریم کورٹ کے عبوری حکم کے مطابق صرف وہی جائیدادیں جو وقف بورڈ کے پاس رجسٹرڈ ہیں ویب پورٹل پر اپ لوڈ کی جاسکتی ہیں۔
ایک فریق کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر وکیل ایم آر شمشاد نے کہا، "اب، اگر کوئی جائیداد 1960 میں وقف بورڈ کے پاس رجسٹرڈ تھی، تو ان کے پاس (متعلقہ حکام) کے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں۔ یہ سچ ہے کہ تمام وقف املاک کے پاس متولی نہیں ہوتا ہے، اور صرف ایک متوّلی ہی ان کا اندراج کر سکتا ہے۔ اس لیے، اب ہر کسی کو متولی کی تلاش میں بھاگنا پڑے گا۔"
جسٹس مسیح نے کہا کہ قانون اس کے لیے وقت دیتا ہے۔ شمشاد نے کہا، "آپ ایک گھنٹہ لگاتے ہیں۔ آپ 45 منٹ میں تمام معلومات پُر کرتے ہیں۔ جب آپ کلک کرتے ہیں، یہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے... وہاں آٹھ سے نو لاکھ جائیدادیں ہیں۔ اگر سب کو ٹربیونل جانا پڑے تو یہ ناممکن ہو جائے گا۔۔۔ ہم سب کو مسئلہ ہو گا۔۔۔ ہم ان وقف املاک کو کھو دیں گے۔"
جس پر جسٹس مسیح نے کہا کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، ٹربیونل کو دیکھنا ہوگا۔
ایک فریق کی نمائندگی کرنے والے وکیل نظام پاشا نے کہا کہ چار وقف بورڈ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پورٹل کام نہیں کر رہا ہے۔ جس پر جسٹس مسیح نے کہا کہ فی الحال ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
متعدد عرضیاں دائر کی گئی ہیں جن میں یونیفائیڈ وقف مینجمنٹ، ایمپاورمنٹ، ایفیشینسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ، 1995 کے سیکشن تین بی کے تحت توسیع کی درخواست کی گئی ہے۔ 6 دسمبر سیکشن تین بی کے تحت چھ ماہ کی ڈیڈ لائن کا آخری دن ہے۔ بنچ نے کہا، "ہماری توجہ سیکشن 3B کی دفعات کی طرف مبذول کرائی گئی ہے۔ چونکہ درخواست گزاروں کے پاس ٹربیونل کے سامنے ایک حل موجود ہے، اس لیے ہم تمام درخواستوں کو ٹریبونل سے رجوع کرنے کی آزادی کے ساتھ خارج کرتے ہیں۔"
بنچ نے کہا کہ درخواست گزار اپنی درخواستوں میں ٹربیونل کے سامنے پورٹل کے کام نہ کرنے کا مسئلہ اٹھا سکتے ہیں۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ (اے آئی ایم پی ایل بی) کے علاوہ، اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی اور دیگر نے تمام وقف املاک کے لازمی رجسٹریشن کے لیے وقت کی توسیع کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔
15 ستمبر 2025 کو ایک عبوری حکم میں، عدالت عظمیٰ نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی بعض دفعات پر روک لگا دی تھی، جس میں یہ شق بھی شامل تھی کہ صرف وہی لوگ وقف کر سکتے ہیں جو پچھلے پانچ سالوں سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نے پورے قانون پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: