بھوج شالہ تنازعہ: سپریم کورٹ سماعت کے لیے تیار، فی الحال مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے علیحدہ کھلی جگہ فراہم کرنے کا حکم
سپریم کورٹ بھوج شالہ تنازعہ پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کے لیے تیار ہوگئی ہے۔
Published : July 14, 2026 at 1:53 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 2:27 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بھوج شالہ کو ایک حساس معاملہ قرار دیتے ہوئے ہندو اور مسلم دونوں فریقوں سے صبر کرنے کو کہا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو کہا کہ وہ اس معاملے کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔
سپریم کورٹ نے متنازع بھوج شالا مندر-کمال مولا مسجد کمپلیکس میں جوں کی توں (پچھلی حالت) کو بحال کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی اپیلوں کے ایک بیچ پر نوٹس جاری کرتے ہوئے، ہندو مندر کو متنازعہ قرار دینے والے سرسوتی مندر کو متنازعہ قرار دیا۔
چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت کی قیادت والی بنچ نے مدھیہ پردیش حکومت، ہندو فریقین اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (اے ایس آئی) کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر ان کا جواب طلب کیا۔ معاملے کو دو سے تین ہفتے بعد سماعت کے لیے درج کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
اپیل کنندگان (مسلم فریقین) کو کچھ راحت دیتے ہوئے عدالت نے مسلم کمیونٹی کے لیے جمعہ کی نماز کی سہولت کے لیے عبوری ہدایات جاری کیں۔
سپریم کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ متنازعہ بھوج شالہ سے متصل مسلمانوں کو جمعہ کو دوپہر ایک سے تین بجے کے درمیان نماز ادا کرنے کے لیے علیحدہ کھلی جگہ فراہم کی جائے۔
سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ مسلمانوں کے لیے نماز جمعہ کے انتظامات درخواستوں کے حتمی نتائج سے مشروط ایڈہاک ہوں گے۔
عدالت نے مزید کہا کہ "کمپلیکس میں ساختی تبدیلی جیسا کہ محکمہ آثار قدیمہ نے تجویز کیا ہے، یہ اس عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں کیے جا سکتے۔"
Dhar Bhojshala/Kamal Maula complex dispute | The Supreme Court on Tuesday refused to restore the status quo ante (the previous state of affairs) at the disputed Bhojshala Temple–Kamal Maula Mosque Complex in Dhar, Madhya Pradesh, while issuing notice on a batch of appeals…— ANI (@ANI) July 14, 2026
سپریم کورٹ میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا ہے جس میں دھار ضلع میں متنازع بھوج شالہ۔ کمال مولا مسجد کمپلیکس کو دیوی سرسوتی کے لیے وقف ایک مندر قرار دیا گیا ہے۔
چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا پر مشتمل بنچ نے کہا کہ اس کیس سے متعلق کیے جانے والے ہر تبصرہ پر بہت محتاط رہنا ہوگا "یہ بہت حساس معاملہ ہے، جو کچھ عدالت میں کہا جا رہا ہے وہ غیر ضروری طور پر تنازعہ پیدا کر سکتا ہے یا غلط تاثر دے سکتا ہے۔
سی جے آئی کے مبصر نے زبانی طور پر کہا کہ، "یہ پہلی بار ہے کہ عبوری انتظامات سے متعلق مسئلہ ہمارے سامنے آرہا ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم اور امن و امان کو برقرار رکھنے میں ریاست کی بے بسی کا بھی نوٹس لیا جا رہا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس وقت جو بھی انتظام موجود ہے، اس معاملے کو 10 سے 15 دنوں کے اندر مناسب بینچ کے سامنے درج کیا جا سکتا ہے۔"
قبل ازیں پیر کو مسلم عرضی گزاروں کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ حذیفہ احمدی اور ایڈوکیٹ نظام پاشا کی طرف سے بنچ پر زور دیا گیا تھا کہ درخواستوں کو فوری طور پر سننے کی ضرورت ہے۔
سی جے آئی نے اپیل کنندگان کے وکیل سے درخواستوں سے نقائص کو دور کرنے کو کہا اور انہیں یقین دلایا کہ انہیں جلد ہی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے درج کیا جائے گا۔
15 مئی کو، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ دھر ضلع میں متنازع بھوج شالہ-کمال مولا مسجد کمپلیکس دیوی سرسوتی کے لیے وقف ایک مندر ہے۔ اس نے ساتھ ہی دہائیوں پرانے اے ایس آئی کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے جس میں مسلم کمیونٹی کو اس جگہ پر نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔
(پی ٹی آئی اور اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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